Битва за миллиардную вакцину: Moderna и CureVac сошлись в патентной войне из-за COVID-прививок

Компании Moderna и CureVac начали многомиллионную войну.

Фото: zenfs.com

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Американская биотехнологическая компания Moderna заявила, что иск CureVac относительно нарушения патентов на технологии мРНК-вакцин является безосновательным и нарушает предварительную договоренность между компаниями. CureVac обвиняет Moderna в использовании ее технологии для создания вакцин против COVID-19. Иск был подан в федеральный суд штата Делавэр, пишет Reuters.

Как сообщила Moderna в судебном документе, CureVac согласилась не подавать иск против компании в обмен на разрешение привлечь связанного с Moderna эксперта в качестве свидетеля в другом деле против BioNTech.

Moderna утверждает, что CureVac подала иск, чтобы «преследовать» компанию после того, как впоследствии сама была приобретена BioNTech.

Кроме того, Moderna заявила, что ее вакцины не нарушают патенты CureVac, а сами патенты являются недействительными по другим причинам. В частности, компания утверждает, что CureVac не предоставила Патентному ведомству США важную информацию во время процедуры подачи патентных заявок.

Представители CureVac, BioNTech и Moderna не сразу ответили на запросы относительно комментариев по поводу заявления Moderna, поданного в суд.

CureVac подала иск против Moderna в апреле, заявив, что компания скопировала ее технологию стабилизации нестабильной мРНК для использования в собственных вакцинах.

Это дело является частью волны масштабных патентных споров между биотехнологическими компаниями, которые пытаются получить роялти за использование технологий, примененных в популярных вакцинах против COVID-19.

В 2022 году Moderna сама подала иск против Pfizer и BioNTech из-за якобы нарушения патентов относительно их вакцины Comirnaty. Это дело до сих пор продолжается.

В прошлом году немецкая компания BioNTech приобрела CureVac. В феврале BioNTech отдельно подала в суд США патентный иск против Moderna относительно ее новой вакцины против COVID-19 mNEXSPIKE.

В пятничном заявлении Moderna назвала оба иска «безосновательными».

Компания также отметила, что в 2023 году CureVac пообещала не подавать иски против Moderna относительно некоторых патентов после того, как Moderna согласилась отказаться от конфликта интересов в отношении эксперта в патентном деле CureVac против BioNTech.

Этот эксперт ранее давал показания в пользу Moderna в другом патентном деле относительно вакцин против COVID-19.

В заявлении Moderna не содержались конкретные детали договоренности между компаниями.

«CureVac не может получать выгоду от нарушения собственного обещания», — заявила Moderna в судебном документе.

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