Власть не может наказывать только за сам факт протеста: ЕСПЧ встал на защиту участников мирного митинга

Европейский суд по правам человека признал, что наложение штрафов на участников мирного контрпротеста возле съезда правящей политической партии не было необходимым в демократическом обществе.

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Европейский суд по правам человека вынес решение по делу Rădulescu Dobrogea and Ciurea v. Romania (жалобы № 63972/19 и № 16056/20), в котором исследовал соотношение права на мирные собрания и свободы выражения мнений, гарантированных статьями 11 и 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Решение укрепляет практику ЕСПЧ относительно повышенных стандартов защиты мирных политических протестов и подчеркивает, что даже незначительные санкции должны быть надлежащим образом мотивированы и соответствовать принципу пропорциональности.

Обстоятельства дела

Заявители были сторонниками общественной организации, выступавшей за прозрачность деятельности государственных органов и борьбу с коррупцией. В 2017–2018 годах они принимали участие в ряде протестных акций против действий правительства и политических институтов, которые, по мнению протестующих, подрывали принцип верховенства права.

10 марта 2018 года возле Дворца парламента в Бухаресте проходил внеочередной съезд политической партии, входившей в правящую коалицию. Накануне организаторы уведомили органы власти о проведении мероприятия и согласовали дополнительные меры безопасности.

В то же время заявители вместе с другими лицами организовали мирный протест возле места проведения съезда. Они держали плакаты, скандировали лозунги, выражая несогласие с деятельностью руководства партии. Полиция разделила участников съезда и протестующих, предотвратив какие-либо столкновения.

Несмотря на мирный характер акции, заявителей оштрафовали за участие в контрдемонстрации, одновременно проходившей в том же месте, где проводилось официально заявленное публичное мероприятие.

После отмены штрафов судами первой инстанции апелляционный суд восстановил их действие, признав, что формальные признаки правонарушения были соблюдены.

Позиция ЕСПЧ

ЕСПЧ отметил, что право на свободу мирных собраний является одним из фундаментальных принципов демократического общества и не должно толковаться ограничительно.

Защита этого права предполагает необходимость постоянного поиска справедливого баланса между законными интересами государства и свободой граждан открыто выражать свои взгляды в публичном пространстве.

Суд подчеркнул, что статья 11 Конвенции защищает только мирные собрания. Вместе с тем даже реальный риск возникновения беспорядков вследствие обстоятельств, не зависящих от организаторов протеста, сам по себе не лишает такое собрание защиты Конвенции. Любые ограничения должны соответствовать требованиям статьи 11 § 2 Конвенции.

ЕСПЧ отметил, что свобода выражения мнений распространяется не только на информацию или идеи, которые воспринимаются благожелательно либо безразлично, но и на те, которые могут оскорблять, шокировать или тревожить других. Именно этого требуют плюрализм, терпимость и широта взглядов, без которых демократическое общество не может существовать.

Суд подчеркнул, что в сфере политических высказываний и вопросов, представляющих общественный интерес, возможности государства по ограничению свободы выражения мнений являются особенно узкими.

Поскольку протест заявителей касался деятельности правящей политической партии, а также вопросов верховенства права и борьбы с коррупцией, для оправдания вмешательства требовались особенно убедительные основания.

ЕСПЧ отметил, что протест проходил на открытом для общественности участке улицы. Органы власти фактически не ограничивали доступ протестующих к этой территории, участники акции оставались мирными, находились на одном месте, лишь скандировали лозунги и демонстрировали плакаты. Материалы дела не свидетельствовали о применении ими насилия либо призывах к нему.

Суд подчеркнул, что материалы дела не подтверждали, что протест создал какие-либо дополнительные препятствия для общественной жизни сверх тех, которые уже были связаны с проведением самого партийного съезда.

При этом органы власти были заранее уведомлены о проведении протеста и имели достаточно времени для организации мер безопасности, а сами протестующие в течение дня беспрепятственно выражали свои взгляды.

ЕСПЧ отметил, что в отношении мирных контрдемонстраций органы власти должны проявлять надлежащий уровень терпимости. Сам по себе риск возникновения конфликта между двумя группами не может автоматически оправдывать запрет либо наказание участников протеста.

Перед применением ограничений государственные органы должны оценить реальный масштаб возможных нарушений общественного порядка и характер фактических препятствий, создаваемых контрдемонстрацией.

Суд подчеркнул, что национальный апелляционный суд вообще не исследовал, какой именно уровень препятствий создали действия заявителей. Он фактически ограничился выводом о наличии формальных признаков административного правонарушения, а потому полиция была обязана применить санкцию. Такой подход не соответствует требованиям статьи 11 Конвенции.

ЕСПЧ отметил, что принцип пропорциональности требует достижения баланса между защитой общественного порядка и правом лиц мирно выражать свои убеждения. Государство несет позитивную обязанность обеспечить возможность проведения мирных собраний обеих групп и, насколько это возможно, применять наименее ограничительные меры, позволяющие провести обе акции. Вместо этого национальный суд придал решающее значение лишь формальной незаконности контрдемонстрации.

Суд подчеркнул, что даже минимальный административный штраф, наложенный за политическое высказывание в рамках общественно значимой дискуссии, способен создать сдерживающий эффект для реализации свободы слова и свободы мирных собраний. Именно поэтому такие санкции требуют особенно тщательного обоснования, которого в данном деле национальные суды не предоставили.

Таким образом, ЕСПЧ единогласно установил нарушение статьи 11 Конвенции, толкуемой в свете статьи 10, в отношении обоих заявителей.

Суд пришел к выводу, что вмешательство в их право на мирные собрания не было необходимым в демократическом обществе, поскольку национальные суды не обеспечили надлежащий баланс между свободой мирного протеста и защитой прав участников политического съезда, не оценили реальный уровень препятствий, созданных протестом, и фактически ограничились формальным применением законодательного запрета контрдемонстраций.

Дополнительно читайте другую позицию, в которой ЕСПЧ решил, что перед задержанием журналиста власти должны учитывать свободу прессы и интересы общественного порядка.

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