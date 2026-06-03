Перед задержанием журналиста власти должны учитывать свободу прессы и интересы общественного порядка — ЕСПЧ

ЕСПЧ пришел к выводу, что задержание журналистки не отвечало насущной общественной потребности и не могло считаться необходимым в демократическом обществе.

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В деле Tožičková v. the Czech Republic (№ 21512/23), решение от 28 мая 2026 года, ЕСПЧ рассмотрел вопрос о том, соответствовало ли статье 10 Конвенции задержание журналистки после ее отказа выполнить требование полиции покинуть территорию протестной акции, которую она освещала.

Дело касается одного из наиболее чувствительных аспектов свободы выражения мнений — права журналистов освещать события общественного значения даже в ситуациях, когда правоохранительные органы принимают меры для поддержания общественного порядка.

Обстоятельства дела

Заявительница, профессиональная журналистка, 5 сентября 2020 года находилась на экологической акции протеста на территории угольной шахты. Она имела видимое журналистское удостоверение и не участвовала в самой акции.

Во время мероприятия часть протестующих покинула согласованный маршрут и проникла в зону добычи шахты, которая была обозначена как запрещенная для доступа. Журналистка последовала за ними, чтобы продолжить освещение событий.

После этого полиция приказала протестующим покинуть территорию шахты. Когда они отказались выполнить требование, правоохранители начали их задерживать. Аналогичное требование покинуть территорию получила и заявительница вместе с другими журналистами. Она отказалась его выполнять, ссылаясь на свой статус журналиста и общественную необходимость контроля за действиями полиции.

Полицейские сообщили заявительнице, что она должна либо покинуть место события, либо будет задержана. После ее отказа журналистку вывели за пределы шахты, задержали примерно на два часа и запретили осуществлять видеосъемку в течение всего времени задержания.

Через два дня после события заявительница опубликовала статью с фотографиями о ходе протеста и действиях полиции.

В дальнейшем она обжаловала действия полиции в административных судах. Национальные суды пришли к выводу, что требование покинуть территорию шахты было непропорциональным по отношению к журналистке, однако признали правомерным ее задержание за невыполнение этого требования. Лишь запрет осуществлять видеозапись во время задержания был признан незаконным.

Позиция ЕСПЧ

ЕСПЧ прежде всего напомнил общие принципы защиты свободы прессы.

Суд отметил, что свобода выражения мнений гарантируется каждому лицу, однако пресса выполняет особую функцию «общественного сторожевого пса» (chien de garde public) в демократическом обществе. Средства массовой информации играют решающую роль в обеспечении права общественности получать и распространять информацию и идеи.

ЕСПЧ указал, что журналисты не освобождаются автоматически от обязанности соблюдать законы только в силу своего профессионального статуса. Журналист, совершающий правонарушение, не пользуется специальным иммунитетом лишь потому, что действовал при исполнении профессиональных обязанностей.

Вместе с тем Суд подчеркнул, что любое вмешательство в журналистскую деятельность требует особенно строгого контроля.

ЕСПЧ обратил внимание, что журналисты должны пользоваться широким спектром гарантий, необходимых для выполнения профессиональных функций, включая защиту процесса сбора информации, поскольку сбор информации является неотъемлемой и защищенной составляющей свободы прессы.

Оценивая обстоятельства конкретного дела, Суд указал, что задержание заявительницы имело тот же практический и необратимый эффект, что и требование покинуть место события, поскольку лишило ее возможности лично наблюдать за дальнейшим развитием событий, собирать информацию и выполнять журналистскую работу.

ЕСПЧ отметил, что СМИ играют ключевую роль в освещении того, как органы власти обеспечивают общественный порядок во время протестов.

Суд указал, что присутствие журналистов обеспечивает подотчетность государственных органов за их поведение по отношению к протестующим и общественности, в частности в отношении методов контроля, разгона демонстраций и поддержания общественного порядка. Именно поэтому любые попытки удалить журналистов с места проведения протеста должны подвергаться особенно тщательной проверке.

ЕСПЧ подтвердил, что заявительница намеревалась собирать и распространять информацию о протесте и о способе действий полиции во время его проведения, то есть по вопросу общественного интереса. В связи с этим пределы усмотрения государства были сужены.

Суд обратил внимание, что в соответствии с национальным законодательством задержание лица не было автоматическим последствием невыполнения полицейского требования. Полиция обладала дискреционными полномочиями и была обязана оценить конкретные обстоятельства дела, поведение журналистки, ее профессиональный статус и влияние возможных мер на свободу выражения мнений.

Однако материалы дела не свидетельствовали о проведении такой индивидуальной оценки.

Особое внимание Суд уделил подходу национальных судов.

ЕСПЧ отметил, что национальные суды фактически оправдали задержание лишь тем, что журналистка отказалась выполнить требование покинуть территорию шахты, хотя впоследствии сами признали, что такое требование не должно было быть адресовано ей.

Суд указал на отсутствие надлежащего баланса между целью обеспечения исполнения этого требования и поддержания общественного порядка, с одной стороны, и особой ролью журналистки и правом общественности получать информацию по вопросу общественного интереса — с другой.

Суд также подчеркнул, что заявительница была четко идентифицирована как журналистка, находилась отдельно от протестующих, не участвовала в каких-либо нарушениях общественного порядка и не препятствовала работе полиции.

Кроме того, для правоохранителей должно было быть очевидно, что после завершения полицейской операции журналистка покинула бы территорию шахты вместе с протестующими, поскольку единственной целью ее пребывания там было освещение событий и поведения полиции.

По мнению Суда, национальные суды не привели достаточных оснований для оправдания задержания заявительницы.

ЕСПЧ пришел к выводу, что задержание журналистки не соответствовало насущной общественной потребности и не могло считаться необходимым в демократическом обществе.

Суд особо подчеркнул, что основным последствием этой меры стало воспрепятствование заявительнице в осуществлении журналистской деятельности, информировании общественности по вопросам общественного интереса и выполнении функции «общественного сторожевого пса» в отношении действий полиции по отношению к протестующим.

ЕСПЧ единогласно установил нарушение статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Суд сформулировал важную правовую позицию: даже если журналист отказывается выполнить требование полиции, государственные органы и национальные суды должны осуществлять тщательный баланс между интересами поддержания общественного порядка и свободой прессы.

При отсутствии такого баланса задержание журналиста, которое фактически делает невозможным освещение событий общественного значения, будет представлять собой непропорциональное вмешательство в свободу выражения мнений, гарантированную статьей 10 Конвенции.

Читайте дополнительно актуальную правовую позицию ЕСПЧ относительно штрафа за оскорбительные высказывания в адрес должностных лиц в TikTok и пределов свободы слова в социальных сетях в материале «Судебно-юридической газеты».

Также рекомендуем ознакомиться с обзором актуальной практики ЕСПЧ за апрель, опубликованным Верховным Судом.

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