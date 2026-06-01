Верховный Суд обнародовал обзор практики ЕСПЧ за апрель

В обзоре освещен ряд решений ЕСПЧ относительно соблюдения государствами-участниками требований, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Верховный Суд подготовил обзор практики Европейского суда по правам человека по решениям, принятым в апреле 2026 года.

В деле E. H. v. Germany ЕСПЧ рассмотрел жалобу заявителя, которому на момент допроса в полиции было 15 лет. Он был осужден за убийство одноклассника, а обвинительный приговор частично основывался на признании, сделанном во время полицейского допроса. Заявитель утверждал, что перед допросом ему не предоставили возможности конфиденциально проконсультироваться с матерью и не сообщили о такой возможности.

ЕСПЧ напомнил, что в делах, касающихся несовершеннолетних, уголовное производство должно быть организовано с учетом принципа наилучших интересов ребенка, а органы власти обязаны обеспечить понимание ребенком сути производства и его процессуальных прав. ЕСПЧ также отметил, что отказ несовершеннолетнего от важных гарантий, предусмотренных ст. 6 Конвенции, может быть принят только при условии, что он полностью осознает последствия своего поведения. Оценивая обстоятельства дела, ЕСПЧ обратил внимание на то, что заявитель был проинформирован о праве хранить молчание и праве на защитника, а также о возможности присутствия матери во время допроса. Полиция сообщила заявителю и его матери, что она может присутствовать даже в случае нежелания сына. Кроме того, заявитель не утверждал, что полиция принуждала его к признанию. По выводам ЕСПЧ, органы власти приняли все разумные меры для обеспечения того, чтобы заявитель осознавал свои права на защиту и последствия своих действий. Соответственно, нарушения п. 1 ст. 6 Конвенции ЕСПЧ не установил.

В деле NEDERLANDSE OMROEP STICHTING AND OTHERS v. the Netherlands заявителями выступили медиаорганизации, которые просили предоставить документы о действиях правительства Нидерландов после крушения самолета рейса MH17 в июле 2014 года. Часть документов, в частности протоколы заседаний Министерского комитета по кризисному управлению, органы власти отказались раскрывать, ссылаясь на необходимость обеспечения конфиденциальности правительственных обсуждений, защиты международных отношений, персональных данных и безопасности персонала.

ЕСПЧ придал значение тому, что заявители имели доступ к полноценному судебному контролю на национальном уровне. Национальные суды ознакомились с полным содержанием документов и проверили обоснованность отказа в их раскрытии. ЕСПЧ согласился, что законодательство Нидерландов, основанное на принципе открытости государственной информации, вместе с тем может предусматривать ограничения, необходимые для защиты интересов, определенных Конвенцией. Что касается протоколов заседаний кризисного комитета, ЕСПЧ отметил, что государственные органы должны иметь возможность свободно обсуждать вопросы в конфиденциальном режиме, а национальные органы привели уместные и достаточные основания для частичного нераскрытия информации. ЕСПЧ также указал, что сам по себе значительный общественный интерес к катастрофе MH17 не предоставлял журналистам права на полный доступ ко всем запрашиваемым документам. ЕСПЧ пришел к выводу, что органы власти обеспечили справедливый баланс между конкурирующими интересами и действовали в пределах своих дискреционных полномочий. Нарушения ст. 10 Конвенции установлено не было.

