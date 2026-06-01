  1. В Украине

Камеры автофиксации нарушений ПДД в Украине вынесли более 19 млн постановлений на 4,1 млрд гривен

14:05, 1 июня 2026
Система работает в 32 городах и 18 областях.
В Украине работают 376 приборов контроля, размещенных в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. Камеры функционируют в 32 городах и 18 областях, за исключением регионов, где продолжаются боевые действия. Патрульная полиция подвела итоги работы системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, которая действует уже 6 лет.

Как указал Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, в течение 2025 года к системе автофиксации подключили 40 приборов контроля. Также 2 комплекса во Львове, которые ранее фиксировали только превышение скорости, дополнительно начали контролировать нарушения правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств.

Уже в этом году в систему добавили еще 37 приборов.

За шесть лет работы системы полицейские вынесли более 19,1 млн постановлений, а сумма уплаченных штрафов превысила 4,1 млрд грн.

Система фиксирует, в частности, превышение скорости более чем на 20 км/ч, а также нарушения правил движения и остановки на полосе для маршрутного транспорта. В полиции подчеркивают, что именно превышение скорости остается одной из главных причин смертельных ДТП: в 2025 году полицейские зафиксировали 10 599 таких аварий, в которых погибло 1 718 человек, а 12 980 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Стоит отметить, что в прошлом году в Дії добавили фото и видео нарушения к штрафам автофиксации. Ранее штрафы поступали только с текстовыми деталями, с указанием нарушения, времени и места.

Проверить наличие штрафов можно на веб-портале МВД, Портале Дія, в Кабинете водителя, приложениях Дія и «Штрафы ПДД». А оплатить штрафы — по реквизитам карты, ApplePay или GooglePay, а также через платежные системы и сервисы, которые функционируют в Украине на законных основаниях, в частности в банках Украины.

