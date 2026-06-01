С 1 июня для рыбаков ввели новые ограничения: за что грозят штрафы и конфискация

Рыбакам напомнили о правилах отлова рыбы в 2026 году и ответственности за их нарушение — от штрафов до уголовного наказания за незаконный промысел.

Із 1 июня в Украине вступили в силу сезонные ограничения для рыбаков в бассейне Чёрного моря. На этот раз они касаются не рыбы, а черноморской креветки и мидии. Как сообщили в Госрыбагентстве, вылов креветки запрещён до 31 июля, а мидии — до 30 августа.

В ведомстве пояснили, что такие меры необходимы для обеспечения естественного воспроизводства водных биоресурсов. За нарушение установленных ограничений предусмотрена административная или уголовная ответственность, а также возмещение причинённого ущерба рыбному хозяйству.

Какие правила действуют для рыбаков после завершения нерестового запрета

В то же время на большинстве рек Украины уже завершился весенне-летний нерестовый запрет, поэтому любительское рыболовство снова разрешено в определённых местах. Однако в Госрыбагентстве подчёркивают, что на отдельных водохранилищах, прудах и лиманах ограничения могут оставаться в силе, поэтому рыбакам советуют заранее проверять информацию в территориальных управлениях.

Любительский вылов разрешается только с использованием удочек или спиннингов с общим количеством не более семи крючков на одного человека. Суточная норма вылова составляет до трёх килограммов рыбы и одну особь, превышающую минимально допустимый размер.

Также остаются в силе требования относительно минимальных размеров рыбы, которую можно вылавливать. В частности, щука должна быть не менее 50 сантиметров, судак — 42 сантиметров, а сом — 80 сантиметров. Под полным запретом находится вылов видов, занесённых в Красную книгу Украины, среди которых стерлядь, белуга, осётр, вырезуб, дунайский и черноморский лососи и другие редкие представители водной фауны.

В Госрыбагентстве призывают граждан соблюдать установленные правила рыболовства и ответственно относиться к сохранению водных биоресурсов.

Как наказывают за нарушения

За незаконный вылов водных биоресурсов в Украине предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

За нарушение правил рыболовства предусмотрены следующие санкции:

за нарушение правил рыболовства (ч. 3 ст. 85 КУоАП) — предупреждение или штраф для граждан от 34 до 170 грн;

за грубое нарушение правил рыболовства (ч. 4 ст. 85 КУоАП), в частности рыболовство с применением взрывчатых, ядовитых веществ, электротока, огнестрельного оружия, промысловых либо других запрещённых орудий лова, а также вылов водных биоресурсов в объёмах, превышающих установленные лимиты или суточную норму вылова, — штраф от 340 до 680 грн с конфискацией орудий лова и незаконно добытых водных биоресурсов либо без таковой;

за незаконное приобретение, сбыт или распространение объектов животного или растительного мира (ст. 88-1 КУоАП), в частности рыбы без подтверждающих документов о законности её происхождения, — штраф от 510 до 1700 грн;

за те же действия в отношении объектов Красной книги Украины — штраф от 1700 до 3655 грн с конфискацией таких объектов;

за изготовление, сбыт, хранение или рекламу запрещённых орудий добычи объектов животного мира — штраф от 153 до 357 грн с конфискацией этих орудий.

Также следует отметить, что помимо административного штрафа нарушитель может быть обязан возместить ущерб по специальным таксам за каждую незаконно выловленную особь.

Если же незаконный вылов нанёс существенный ущерб рыбным запасам, может наступать уголовная ответственность.

