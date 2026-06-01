ЕС может сузить временную защиту для украинцев: новые правила рассматривают для новых заявителей

12:15, 1 июня 2026
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев.
Фото: EPA-EFE/OLIVIER MATTHYS
Столицы стран Европейского Союза обсуждают возможность сужения сферы действия Директивы о временной защите, в частности путем исключения из нее украинских мужчин призывного возраста. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на внутренний документ Совета ЕС.

Речь идет о механизме временной защиты, который после полномасштабного вторжения России в 2022 году предоставил право более чем 4 миллионам украинцев жить и работать в ЕС без прохождения национальных процедур предоставления убежища. В настоящее время программа действует до марта 2027 года.

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении издания, среди вариантов будущего продления рассматривается сужение сферы действия защиты. В частности — через «исключение мужчин призывного возраста» или лиц, которые выехали из Украины с нарушением установленных правил.

В случае реализации таких изменений они будут касаться только новых заявителей, которые будут обращаться за статусом временной защиты.

По состоянию на март 2026 года статус временной защиты в ЕС имели 4,33 млн украинцев. Больше всего — в Германии (1,27 млн), Польше (961,4 тыс.) и Чехии (379,8 тыс.). Среди получателей 43,3% составляли женщины, 30,1% — дети, 26,6% — мужчины.

Будущее механизма планируют обсудить министры по вопросам миграции на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел. Представитель Еврокомиссии сообщил, что обсуждение этого вопроса с национальными правительствами продолжается.

