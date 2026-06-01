ЄС може звузити тимчасовий захист для українців: нові правила розглядають для нових заявників

12:15, 1 червня 2026
ЄС розглядає виключення чоловіків призовного віку з тимчасового захисту для українців.
Фото: EPA-EFE/OLIVIER MATTHYS
  1. ЄС розглядає виключення чоловіків призовного віку з тимчасового захисту для українців

Столиці країн Європейського Союзу обговорюють можливість звуження сфери дії Директиви про тимчасовий захист, зокрема шляхом виключення з неї українських чоловіків призовного віку. Про це повідомляє Euractiv із посиланням на внутрішній документ Ради ЄС.

Йдеться про механізм тимчасового захисту, який після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році надав право понад 4 мільйонам українців жити та працювати в ЄС без проходження національних процедур надання притулку. Наразі програма діє до березня 2027 року.

Згідно з документом, який опинився у розпорядженні видання, серед варіантів майбутнього продовження розглядається звуження сфери дії захисту. Зокрема — через «виключення чоловіків призовного віку» або осіб, які виїхали з України з порушенням встановлених правил.

У разі реалізації таких змін вони стосуватимуться лише нових заявників, які звертатимуться за статусом тимчасового захисту.

Станом на березень 2026 року статус тимчасового захисту в ЄС мали 4,33 млн українців. Найбільше — у Німеччині (1,27 млн), Польщі (961,4 тис.) та Чехії (379,8 тис.). Серед отримувачів 43,3% становили жінки, 30,1% — діти, 26,6% — чоловіки.

Майбутнє механізму планують обговорити міністри з питань міграції на засіданні Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ. Речник Єврокомісії повідомив, що обговорення цього питання з національними урядами тривають.

ЄС Україна біженець війна прикордонники Державна прикордонна служба воєнний стан мобілізація Єврокомісія перетин кордону

За ігнорування рапортів військових командирам загрожує арешт на 10 діб: які зміни готують у Раді

У парламенті пропонують посилити відповідальність за порушення порядку розгляду рапортів військових із диференційованими санкціями.

Втратив роботу через війну — чи можна не платити кредит: що каже закон і Верховний Суд

Втрата роботи, вимушене переселення або зниження доходів під час війни стали поширеною причиною прострочення кредитів.

Несанкціоновані НСРД та маніпуляції з автоматизованим розподілом справ: ВРП повертається до справи судді Геннадія Салая

ВРП розгляне скарги 2 червня.

Головам громад заборонили сумісництво: які обмеження запровадив новий закон про фінансування армії місцевою владою

В Україні починають діяти нові правила, які регулюють участь місцевого самоврядування у підтримці сектору безпеки і оборони.

Чоловік закрив дружину в квартирі, щоб вона з ним не розлучилася: Верховний Суд розцінив це як катування

Незаконне позбавлення волі, поєднане із заподіянням фізичних і моральних страждань для примушування особи діяти всупереч власній волі, може утворювати склад катування, а не лише заподіяння тілесних ушкоджень.

