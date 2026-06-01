ЄС може звузити тимчасовий захист для українців: нові правила розглядають для нових заявників

ЄС розглядає виключення чоловіків призовного віку з тимчасового захисту для українців.

Фото: EPA-EFE/OLIVIER MATTHYS

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

ЄС розглядає виключення чоловіків призовного віку з тимчасового захисту для українців

Столиці країн Європейського Союзу обговорюють можливість звуження сфери дії Директиви про тимчасовий захист, зокрема шляхом виключення з неї українських чоловіків призовного віку. Про це повідомляє Euractiv із посиланням на внутрішній документ Ради ЄС.

Йдеться про механізм тимчасового захисту, який після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році надав право понад 4 мільйонам українців жити та працювати в ЄС без проходження національних процедур надання притулку. Наразі програма діє до березня 2027 року.

Згідно з документом, який опинився у розпорядженні видання, серед варіантів майбутнього продовження розглядається звуження сфери дії захисту. Зокрема — через «виключення чоловіків призовного віку» або осіб, які виїхали з України з порушенням встановлених правил.

У разі реалізації таких змін вони стосуватимуться лише нових заявників, які звертатимуться за статусом тимчасового захисту.

Станом на березень 2026 року статус тимчасового захисту в ЄС мали 4,33 млн українців. Найбільше — у Німеччині (1,27 млн), Польщі (961,4 тис.) та Чехії (379,8 тис.). Серед отримувачів 43,3% становили жінки, 30,1% — діти, 26,6% — чоловіки.

Майбутнє механізму планують обговорити міністри з питань міграції на засіданні Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ. Речник Єврокомісії повідомив, що обговорення цього питання з національними урядами тривають.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.