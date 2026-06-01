Не можете платити за кредитами: у яких випадках можна оголосити себе банкрутом

Хто може скористатися процедурою банкрутства, які документи потрібно подати та які наслідки вона має.

Громадяни України, які через фінансові труднощі більше не можуть виконувати свої грошові зобов’язання перед кредиторами, мають право ініціювати процедуру неплатоспроможності. Такий механізм передбачений Кодексом України з процедур банкрутства і спрямований на врегулювання боргових зобов’язань та відновлення платоспроможності боржника.

Коли можна звернутися до суду

Неплатоспроможністю вважається неспроможність боржника після настання встановленого строку виконати грошові зобов’язання перед кредиторами інакше, ніж через застосування процедур, визначених законодавством про банкрутство.

Підставами для звернення фізичної особи до суду із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність можуть бути кілька обставин. Зокрема, якщо боржник протягом двох місяців припинив погашення кредитів або інших планових платежів у розмірі понад 50% щомісячних платежів за кожним із зобов’язань.

Також підставою є відсутність майна, на яке може бути звернене стягнення, якщо проведені виконавцем заходи з його розшуку виявилися безрезультатними. Крім того, закон передбачає можливість звернення до суду за наявності ознак загрози неплатоспроможності.

Які документи необхідно подати

Для початку процедури боржник має подати заяву до господарського суду за місцем свого проживання. До неї необхідно додати документи, що підтверджують майновий стан, доходи та зобов’язання особи, а також проєкт плану реструктуризації боргів.

Що може вирішити суд

Після відкриття провадження суд може запровадити процедуру реструктуризації боргів, призначити арбітражного керуючого та встановити мораторій на задоволення вимог кредиторів. У випадках, визначених законом, особу можуть визнати банкрутом і перейти до процедури погашення боргів.

У Мін’юсті наголошують: процедура неплатоспроможності не є способом уникнення відповідальності за борговими зобов’язаннями. Її основна мета — законне врегулювання фінансових проблем боржника та створення умов для відновлення його платоспроможності. Разом із тим законодавство передбачає низку правових наслідків для осіб, яких визнано банкрутами.

