Значна частина українців може не повернутися після війни — ДМС

Голова ДМС прогнозує, що до половини українців можуть повернутися з-за кордону після війни.

Голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко вважає, що значна частина українців, які виїхали за кордон через війну. За її словами, наразі за межами України перебувають орієнтовно від 7 до 9 мільйонів громадян. Водночас вона підкреслює, що ці цифри не є статичними, адже частина українців уже повертається, а частина — інтегрується в інших країнах.

«Ми розуміємо, що всі не повернуться. Є люди, які вже асимілювалися, інтегрувалися в суспільства інших країн», — зазначила Науменко.

Водночас вона оцінює потенціал повернення приблизно на рівні 50%. За її словами, міграція є природним процесом, особливо в європейському контексті, де люди більш мобільні та не прив’язані жорстко до місця проживання чи роботи.

«Дивіться, для мене, як людини, яка з 1998 року займається міграційними процесами, для мене кількість перебування громадян України за кордоном — це не є якась трагічна цифра насправді. Можу пояснити, чому. Для мене міграція — це також абсолютно природній процес. Міграція в Європі — це природній процес в подвійному плані, тому що вони не прив'язані до житла, вони дуже мобільні, вони в принципі можуть змінювати місце проживання, місце роботи також дуже легко, в залежності від того, де буде цікаво, де будуть перспективи, де буде більш-менш достойна заробітна плата і так далі. Тому трагедія в тому, що сьогодні українці, які виїхали з України, ховаючись від війни, рятуючись від війни, так, це є боляче, але все-таки є надія, по-перше, що вони живі, по-друге, що діти навчаються і отримують пристойну освіту», - зазначила вона.

Науменко наголосила, що ключовими умовами для повернення українців є безпека, економічний розвиток, наявність роботи та доступного житла. Вона також зазначила, що цей процес не буде швидким і може тривати роками або навіть десятиліттями.

«Це, мабуть, буде десятиліття, коли будуть повертатися вони або їх діти. Але якщо буде розвиватися економіка, якщо держава зможе забезпечити безпеку своїм громадянам, то вони будуть повертатися. Тому наше зараз головне завдання – це не втратити зв'язок з нашим громадянами за кордоном. Власне, і чому ми розпочали цю історію розширення мережі наших диппредставництв за кордоном», — пояснила вона.

Окремо очільниця ДМС підкреслила важливість збереження зв’язку з українцями за кордоном. Саме з цією метою держава розширює мережу дипломатичних представництв та консульських установ.

На її думку, українці, які перебувають за кордоном, у майбутньому можуть стати важливим ресурсом для розвитку країни, адже привезуть із собою новий досвід, знання та бачення.

