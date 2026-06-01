Данія планує створити резерв до 180 тисяч військових на випадок війни

08:48, 1 червня 2026
Країна готує нову оборонну модель із 11-місячною службою та довгостроковим резервом.
Данія розглядає можливість формування мобілізаційного резерву чисельністю до 180 тисяч військовослужбовців у разі війни або тривалих кризових ситуацій. Про це повідомляє DR із посиланням на документи оборонної політики.

За даними видання, така ціль є амбіцією Збройних сил Данії та рекомендацією начальника оборони Міхаеля Гілдгаарда, який пропонує створити нову систему мобілізаційних сил.

У документах Міністерства оборони, які є у розпорядженні DR, йдеться про масштабну перебудову оборонної моделі країни за рахунок значних бюджетних витрат. Зазначається, що посилення мобілізаційного компонента вважається ключовим для здатності армії укомплектовувати підрозділи в умовах тривалих криз і воєн.

Запропонована модель передбачає формування мобілізаційних сил із повністю підготовлених призовників, які проходитимуть нову 11-місячну військову службу. Після її завершення вони залишатимуться у резерві та будуть доступні для виклику до 65-річного віку.

Протягом перших десяти років після завершення служби таких військових планують один раз залучати до повторних зборів або навчань тривалістю 10–15 днів. У документах зазначається, що реалізація цієї моделі потребуватиме змін у законодавстві та може мати соціально-економічні наслідки.

Також передбачається, що щороку до військової служби можуть залучати до 13 тисяч призовників. Це, за оцінками, відповідає більш ніж п’ятій частині молодіжної когорти, з урахуванням того, що частина осіб зазвичай визнається непридатною до служби.

Окремо зазначається, що після 10 років у резерві колишні призовники переводитимуться до категорії старших солдатів. Крім того, мобілізаційний резерв планують розширювати також за рахунок колишніх кадрових військових, повторно підготовлених призовників і осіб віком понад 65 років.

У підсумку ці дві складові мають сформувати мобілізаційні сили чисельністю до 180 тисяч осіб у довгостроковій перспективі.

Міністерство оборони Данії оцінює, що за нової системи до 2040 року у разі кризи або війни країна зможе розгорнути близько 40 тисяч мобілізованих військових.

