Донька через суд відстояла право на недоотриману пенсію померлої матері за понад два роки

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області визнав за спадкоємицею право власності в порядку спадкування на недоотриману пенсію померлої матері та зобов’язав Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нарахувати і виплатити ці кошти за період з 1 вересня 2022 року по 14 січня 2025 року.

Суд розглянув спір щодо права спадкоємця на успадкування пенсійних виплат, які не були виплачені спадкодавцю за життя, а також щодо обов’язку Пенсійного фонду здійснити їх нарахування та виплату спадкоємцю.

Суть справи № 243/11897/25

Після смерті матері позивачка прийняла спадщину за законом. Приватний нотаріус видав їй свідоцтво про право на спадщину на суму недоотриманої пенсії за період з 1 березня 2022 року по 31 серпня 2022 року у розмірі 45 802,02 грн.

Разом з тим орган Пенсійного фонду відмовився визнавати право спадкоємиці на отримання пенсії за наступний період — з 1 вересня 2022 року до дня смерті пенсіонерки. Відповідач послався на положення законодавства, відповідно до яких виплата пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованій території, здійснюється за умови неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації.

Крім того, Пенсійний фонд зазначив, що за життя пенсіонерка не зверталася із заявою про поновлення виплати пенсії та не подавала повідомлення про неодержання пенсії від російських органів пенсійного забезпечення.

За позицією відповідача, кошти, які не були нараховані померлій особі, не можуть вважатися недоотриманою пенсією, а тому не підлягають виплаті членам сім’ї або спадкоємцям. Також Пенсійний фонд вказував, що право на пенсію та інші соціальні виплати не входить до складу спадщини.

Суд встановив, що позивачка є дочкою померлої пенсіонерки та належним чином прийняла спадщину. З матеріалів справи вбачається, що пенсіонерка перебувала на обліку в органах Пенсійного фонду як отримувач пенсії за віком. Згідно з листами Пенсійного фонду, виплату пенсії було припинено з 1 вересня 2022 року. Після смерті пенсіонерки спадкоємиця звернулася до суду за захистом свого права на спадкування невиплаченої пенсії за період з 1 вересня 2022 року по день смерті спадкодавця.

Позиція та висновки суду

Суд зазначив, що відповідно до статей 1216 та 1218 Цивільного кодексу України до складу спадщини входять усі права та обов’язки, які належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини та не припинилися внаслідок його смерті.

Водночас суд звернув увагу на положення частини п’ятої статті 1268 ЦК України, відповідно до яких незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу її відкриття. Спадкоємець не може прийняти лише частину спадщини та відмовитися від іншої її частини. Особа, яка прийняла частину спадкового майна, вважається такою, що прийняла всю спадщину.

З огляду на це суд дійшов висновку, що спадкоємиця набула право на отримання всієї нарахованої та невиплаченої за життя пенсії спадкодавця.

Окремо суд відхилив доводи Пенсійного фонду щодо неможливості нарахування пенсії за спірний період. Суд наголосив, що стаття 49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачає підстави для припинення саме виплати пенсії, а не її нарахування. Навіть за наявності рішення про припинення виплати пенсії це не означає припинення її нарахування, оскільки закон прямо передбачає можливість поновлення виплати пенсії після усунення відповідних обставин.

Крім того, суд звернув увагу, що відповідач не надав рішення про припинення виплати пенсії спадкодавцю на інших підставах, окрім смерті пенсіонера.

При вирішенні спору суд врахував правовий висновок Верховного Суду, викладений у постанові від 27 червня 2024 року у справі №243/11178/21, згідно з яким припинення пенсійних виплат за життя спадкодавця з підстав, не передбачених законом, а також неоскарження таких дій самим спадкодавцем не припиняє вже призначених пенсійних виплат і не позбавляє спадкоємців права успадковувати право на їх отримання. Такі виплати вважаються такими, що належали спадкодавцю та підлягають спадкуванню відповідно до статті 1227 ЦК України.

Також суд відхилив посилання відповідача на частину першу статті 46 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», яка встановлює обмеження щодо виплати пенсії за минулий час не більше ніж за три роки до звернення пенсіонера. Суд зазначив, що ця норма регулює правовідносини за участю живого пенсіонера як власника особистого права на пенсію та не поширюється на спадкові правовідносини.

За результатами розгляду справи суд визнав за спадкоємицею право власності у порядку спадкування за законом на недоотриману пенсію померлої матері за період з 1 вересня 2022 року по 14 січня 2025 року, зобов’язав Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нарахувати та виплатити зазначені кошти, а також стягнув з відповідача на користь позивачки судовий збір у розмірі 1211,20 грн.

