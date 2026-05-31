У Колумбії проходять президентські вибори, що можуть змінити безпекову політику країни

Головна тема кампанії — боротьба з наркокартелями та майбутній зовнішній курс країни.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Колумбії відбуваються президентські вибори, результати яких можуть суттєво вплинути як на внутрішню безпекову політику, так і на зовнішній курс держави. Голосування проходить після кількох місяців напружених відносин між чинним президентом Густаво Петро та президентом США Дональдом Трампом через питання наркотрафіку та ролі Вашингтона в регіоні. Про це повідомляє BBC.

Густаво Петро не має права балотуватися на новий термін через конституційну заборону. Він підтримав лівого кандидата Івана Сепеду, який заявляє про намір продовжувати політику чинної влади. Серед головних конкурентів — праві політики Абелардо де ла Еспріелья та Палома Валенсія.

Згідно з опитуваннями, найбільшу підтримку має Сепеда, а його найближчим суперником є де ла Еспріелья. Водночас прогнозується, що жоден із кандидатів не набере достатньої кількості голосів для перемоги в першому турі, тому другий тур може відбутися 21 червня.

Однією з ключових тем виборчої кампанії стала безпека. Сепеда підтримує продовження політики «тотального миру», яку впроваджував уряд Петро. Вона передбачала переговори зі збройними угрупованнями, частина яких пов’язана з наркотрафіком. Водночас низка таких процесів не дала результату або зайшла в глухий кут, а рівень насильства в країні знову зріс.

Праві кандидати виступають за жорсткіший підхід і військові методи боротьби зі збройними угрупованнями. Де ла Еспріелья та Валенсія також заявляють про намір відновити тісне безпекове партнерство зі Сполученими Штатами.

Сепеда, як і Петро, наголошує, що Колумбія не повинна бути «залежною державою» від Вашингтона. Водночас експерти зазначають, що навіть у періоди загострення політичних суперечок між двома країнами співпраця у сфері боротьби з наркотиками фактично не припинялася.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.