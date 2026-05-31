Українцям пояснили, як зафіксувати збитки від російських обстрілів через «Дію» – інструкція

Омбудсман Дмитро Лубінець оприлюднив інструкцію подання заяви до Міжнародного реєстру збитків для отримання майбутніх компенсацій.

Фото: EPA

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Якщо житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок російської агресії, його необхідно обов’язково зафіксувати в Міжнародному реєстрі збитків для можливого отримання майбутніх компенсацій. Про це йдеться у інструкції, яку оприлюднив омбудсман Дмитро Лубінець.

Лубінець зазначив, що у разі пошкодження або знищення житла через російську агресію громадяни можуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків онлайн через державний портал «Дія».

За його словами, для цього необхідно зайти на офіційний портал державних послуг, натиснути кнопку «Увійти до кабінету» та пройти авторизацію. Доступні кілька способів входу: через BankID, «Дія.Підпис» або електронний ключ.

Після входу потрібно у розділі «Каталог послуг» обрати пункт «Репарації. Міжнародний реєстр збитків» і перейти до відповідного сервісу.

Далі користувач має обрати категорію А3.1 — «Пошкодження або знищення житлового нерухомого майна», після чого ознайомитися з описом заяви та натиснути «Подати заяву».

На першому етапі система автоматично підтягує персональні дані, які потрібно перевірити. Далі необхідно вказати, чи проживає заявник за цією адресою зараз, або зазначити актуальне місце проживання, а також підтвердити ознайомлення з інструкцією.

У наступних кроках система автоматично підтягує інформацію про нерухомість із державних реєстрів. Заявник обирає об’єкт або додає його вручну, перевіряє адресу, площу, кількість співвласників, а також дані про будівлю — рік введення в експлуатацію, поверховість і кількість квартир.

Також необхідно перевірити геолокацію об’єкта на карті та за потреби її скоригувати, заповнити дані про приміщення, його тип, поверх і кількість кімнат.

Окремо перевіряються дані про право власності, зокрема дата його набуття. Після цього зазначається, чи було житло основним місцем проживання станом на 24 лютого 2022 року, а також кількість осіб, які там проживали.

Далі заявник обирає обставини пошкодження житла та додає детальний опис події. Також зазначається, чи відома точна дата, та чи ведуться розслідування або судові справи.

У наступному розділі потрібно вказати характер пошкоджень — від часткового до повного знищення — та, за можливості, додати підтверджувальні матеріали, зокрема фото, відео або документи. Якщо таких доказів немає, заяву все одно можна подати.

За наявності зазначається інформація про проведену експертну оцінку збитків із додаванням відповідних документів. Також можна вказати ринкову вартість майна до пошкодження, але це поле не є обов’язковим.

Далі заявник зазначає, чи проводився ремонт, і може додати підтвердження витрат. Також можна вказати орієнтовну суму відшкодування або залишити поле порожнім.

Окремо обираються соціальні категорії або зазначається, що особа до них не належить, після чого підтверджується відсутність санкцій чи обвинувачень.

Після перевірки контактних даних можна додати додаткові матеріали, що підтверджують пошкодження, зокрема фото, відео або інші докази.

На завершальному етапі необхідно надати згоду на обробку персональних даних і підписати заяву через «Дія.Підпис» або інший доступний спосіб. Після подання система формує номер заявки, який рекомендується зберегти для відстеження статусу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.