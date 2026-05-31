Білий дім рекомендував посадовцям обмежити використання соцмереж

У адміністрації Дональда Трампа закликають скоротити активність онлайн, окреме зауваження отримав віцепрезидент Джей Ді Венс.

Керівниця апарату Білого дому Сьюзен Вайлз порадила посадовцям адміністрації значно зменшити присутність у соціальних мережах. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на обізнані джерела. Окремо зауваження отримав віцепрезидент США Джей Ді Венс.

За даними видання, на робочих зустрічах Венс часто користується телефоном і активно взаємодіє з користувачами в соцмережах, зокрема відповідає критикам у коментарях та бере участь у публічних суперечках.

Водночас президент США Дональд Трамп, як зазначає NYT, також регулярно публікує дописи у соцмережі Truth Social, однак не витрачає часу на публічні онлайн-дискусії, на відміну від Венса.

У зв’язку з цим Сьюзен Вайлз, за даними джерел, порадила віцепрезиденту, як і іншим посадовцям Білого дому, зробити перерву або суттєво скоротити активність у соціальних мережах.

