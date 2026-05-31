Мати подала позов через витрати на стоматологічне лікування та корекцію зору сина в Польщі – чому суд став на бік батька

15:05, 31 травня 2026
Мати вимагала компенсувати понад 5 тисяч злотих за лікування сина в Польщі, однак суд дійшов висновку, що надані документи не підтверджують ані необхідність витрат, ані сам факт їх належного понесення.
Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області розглянув цивільну справу за позовом матері до батька про стягнення додаткових витрат на утримання дитини.

Обставини справи № 130/2459/25

Сторони перебували у зареєстрованому шлюбі, який було розірвано рішенням Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області від 02 лютого 2023 року. Від шлюбу мають неповнолітнього сина.

На підставі судового наказу з батька стягуються аліменти в розмірі 1/4 частини його заробітку (доходу) щомісяця на утримання дитини. Дитина постійно проживає з матір’ю в Республіці Польща.

Мати звернулася до суду з вимогою стягнути з батька додаткові витрати на утримання дитини в сумі, еквівалентній 5310 польським злотим, понесені у період з 24 січня 2024 року по 17 липня 2025 року у зв’язку з лікуванням щелепно-лицевих аномалій (аномалій прикусу) та проблем зі зором сина в стоматологічному центрі в Польщі. Крім того, позивачка просила стягнути витрати на правничу допомогу в розмірі 12 000 гривень та витрати на послуги перекладачів в розмірі 3900 гривень.

Позивачка стверджувала, що неодноразово повідомляла відповідача про необхідність лікування, але він відмовився брати участь у додаткових витратах.

Відповідач позов не визнав, зазначив, що сплачує аліменти без заборгованості (станом на 31 серпня 2025 року має переплату), лікування не було узгоджено з ним, документи, що підтверджують витрати, є неналежними доказами, а самі витрати не є додатковими у розумінні статті 185 Сімейного кодексу України, оскільки не пов’язані з тяжкою хворобою або особливими обставинами.

Що вирішив суд

Суд в задоволенні позову відмовив повністю.

Суд встановив, що позивачем не доведено належними, допустимими та достовірними доказами факту понесення додаткових витрат, їх необхідності, обґрунтованості та причинно-наслідкового зв’язку з особливими обставинами (хворобою дитини). Надані документи (роздруківки з інформаційної системи медичного закладу) не містять обов’язкових реквізитів, не засвідчені належним чином і не можуть вважатися належними доказами.

Суд також зазначив, що стягнення додаткових витрат у іноземній валюті (польських злотих) суперечить вимогам законодавства України, оскільки законним платіжним засобом на території України є гривня.

Витрати на правничу допомогу та послуги перекладачів не підлягають стягненню з відповідача у зв’язку з відмовою в позові.

Рішення може бути оскаржене до Вінницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.



