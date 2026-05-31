Пенсія на пільгових умовах: скільки стажу потрібно для виходу у 50 років

Працівники, які працювали у шкідливих і важких умовах праці, можуть вийти на пенсію раніше загального пенсійного віку за наявності необхідного пільгового та страхового стажу.

Працівники, які тривалий час були зайняті на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, можуть вийти на пенсію раніше загального пенсійного віку. Таке право передбачене законодавством для осіб, професії яких включені до Списків №1 та №2.

Для працівників за Списком №1 пенсія за віком на пільгових умовах призначається з 50 років. Чоловіки повинні мати щонайменше 10 років стажу роботи в особливо шкідливих умовах і не менше 25 років загального страхового стажу. Для жінок вимоги становлять відповідно 7 років 6 місяців пільгового стажу та 20 років загального стажу.

Працівники, які належать до Списку №2, можуть оформити пенсію з 55 років. Для цього чоловікам необхідно мати не менше 12 років 6 місяців роботи у шкідливих умовах і 30 років загального стажу. Для жінок встановлено вимоги у 10 років пільгового стажу та 25 років загального страхового стажу.

Отже, можливість дострокового виходу на пенсію залежить від наявності необхідного пільгового стажу, підтвердженого роботою у шкідливих або важких умовах, а також від загальної тривалості страхового стажу.

