Київ готується до зими: Кличко анонсував резервну систему теплопостачання

Віталій Кличко заявив, що столиця готує резервну систему теплопостачання на випадок нових атак РФ на енергетичну інфраструктуру.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що столиця готується до нового опалювального сезону в умовах загрози повторних атак на енергетичну інфраструктуру та працює над створенням альтернативної системи теплопостачання.

За словами мера, місто було підготовлене до минулої зими, однак не могло самостійно захистити енергетичні об'єкти від російських ударів. Після руйнувань міська влада протягом опалювального сезону відновлювала тепло- та енергопостачання в максимально стислі терміни.

"Наші всі об'єкти працювали, але ми не можемо їх захистити. Це завдання наших Збройних сил. І якщо об'єкти зруйновані, ми робимо все максимально швидко", - заявив Кличко у інтерв’ю Київ24.

За словами Кличка, стабільність тепло- та електропостачання столиці значною мірою залежить від роботи загальнодержавної енергетичної інфраструктури та поставок енергоресурсів.

Втім, підготовка до наступної зими передбачає ширшу участь органів місцевого самоврядування у питаннях забезпечення теплом та енергетичної стійкості громад, додав Кличко.

Він зазначив, що для столиці це є серйозним викликом, адже Київ має одну з найбільших систем централізованого теплопостачання в Європі, яка створювалася десятиліттями."Зараз для нас завдання за дуже короткий термін збудувати альтернативну дублюючу систему в випадку того, якщо буде система централізованої постачання зруйнована, яку ми повинні ще відновити за цей опальний сезон і збудувати ще

дублюючу систему в випадку знову ударів по нашій енергосистемі надавати послуги мешканцям столиці", - зазначив Віталій Кличко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.