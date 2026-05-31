Для користувачів електросамокатів готують нові правила та відповідальність: у Раді зареєстрували законопроєкти

У Верховній Раді зареєстрували два законопроєкти, які мають врегулювати використання електросамокатів та іншого малого електротранспорту в Україні.

Йдеться про законопроєкт №15284, який визначатиме особливості користування таким транспортом, та проєкт закону №15283 — щодо особливостей відповідальності за порушення у сфері використання малого електротранспорту в Україні, а також за порушення правил дорожнього руху окремими категоріями учасників дорожнього руху.

Наразі тексти документів ще не оприлюднені, тому деталі запропонованих змін поки невідомі.

Нагадаємо, в Україні зростає популярність електросамокатів та іншого персонального легкого електротранспорту, разом із цим фіксують і збільшення кількості ДТП за їх участю.

У матеріалі «Судово-юридичної газети» піднімалося питання можливого запровадження технічного контролю для такого транспорту — зокрема, сертифікації під час продажу або техогляду в процесі експлуатації. Водночас у Міністерстві розвитку громад та територій зазначають, що найближчим часом електротранспорт не отримає статус повноцінних колісних транспортних засобів і не підлягатиме обов’язковій класифікації чи сертифікації.

Паралельно у Верховній Раді готується до другого читання законопроєкт №3023, який має визначити правовий статус персонального легкого електротранспорту та його користувачів.

Також депутати планують додатково опрацювати правила користування електросамокатами для неповнолітніх після дискусії з МВС та Нацполіцією.

Раніше ми писали, що українці все частіше виступають за посилення відповідальності для власників електросамокатів, а також за чітке врегулювання правил їх використання та вікового обмеження для керування. Медики фіксують тривожну тенденцію: діти нерідко отримують травми через електротранспорт.

У медичних закладах, зокрема в «Охматдиті», повідомляють про зростання кількості важких випадків, де електросамокати входять до найпоширеніших причин травмування. За даними лікарів, до 30% звернень у відділення екстреної медичної допомоги та травмпункти припадає на дітей із серйозними травмами.

Крім того, ми звертали увагу, що попри притягнення водіїв електросамокатів до відповідальності за порушення правил дорожнього руху, сервіси прокату фактично продовжують отримувати прибуток без належного рівня відповідальності за можливі ризики.

Як наголошувала «Судово-юридична газета», стрімке поширення електросамокатів, гіробордів та моноколіс в українських містах створило серйозний виклик для міської інфраструктури, яка не встигає адаптуватися до нових видів транспорту.

