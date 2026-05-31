Суди видали понад 2,8 тисячі дозволів на шлюб неповнолітнім за 5 років: у 98% випадків заяви задовольняють

Львівщина очолила рейтинг регіонів за кількістю шлюбів неповнолітніх.

За останні п’ять років в Україні помітно скоротилася кількість звернень до судів щодо надання дозволу на шлюб особам, які не досягли повноліття. Водночас за цей період суди розглянули щонайменше 2874 такі справи.

Як свідчать дані Опендатабот, відмову заявники отримували лише приблизно у 2% випадків.

Найбільше рішень у справах про шлюб неповнолітніх було ухвалено у 2021 році — 790. Надалі показники поступово знижувалися: у 2022 році суди надали 641 дозвіл, у 2023 році — 596, а у 2024 році — 299.

Минулого року суди розглянули 356 справ щодо надання дозволу на шлюб неповнолітнім. Від початку 2026 року вже винесено 92 відповідні рішення.

Лідерами за кількістю таких справ стали Львівська область — 240 випадків, Вінницька — 187, Дніпропетровська — 175. Також значну кількість звернень зафіксовано у Рівненській та Волинській областях — по 164.

Натомість найменше справ про шлюб осіб до 18 років за останні п’ять років розглянули у Луганській області — 12, Херсонській — 23, Києві — 42 та Донецькій області — 45.

Найчастіше суди погоджувалися надати дозвіл на шлюб через вагітність заявниці. Саме ця підстава стала вирішальною у 2025 справах, що становить 72% усіх позитивних рішень.

Ще у 24,5% випадків суди виходили з того, що укладення шлюбу відповідає інтересам заявників. Крім того, у 94 справах дозвіл на шлюб було надано через наявність у пари спільної дитини.

Основними причинами відмов ставали відсутність доказів того, що шлюб відповідає інтересам заявників, а також недосягнення ними 16-річного віку, який є мінімально допустимим для отримання судового дозволу на одруження. Ще сім справ були закриті через відсутність предмета спору.

Як писала «Судово-юридична газета», із проєкту Цивільного кодексу виключать норму, яка допускала можливість укладення шлюбу з 14 років за рішенням суду.

