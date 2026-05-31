  1. В Україні

Відкриті вікна, водойми та вибухівка: поліція попередила про головні небезпеки для дітей влітку

07:00, 31 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правоохоронці нагадали про основні правила поведінки на вулиці, біля водойм, під час повітряної тривоги та у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, які допоможуть уникнути небезпечних ситуацій і зберегти життя та здоров’я дітей.
Відкриті вікна, водойми та вибухівка: поліція попередила про головні небезпеки для дітей влітку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Патрульна поліція закликала батьків приділити особливу увагу безпеці дітей під час літніх канікул. Правоохоронці нагадали, що в період відпочинку школярі більше часу проводять на вулиці без постійного нагляду дорослих, тому важливо завчасно обговорити з ними основні правила безпечної поведінки. 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Окрему увагу рекомендують приділити безпеці вдома. Зокрема, не варто залишати відчиненими вікна у приміщеннях, де знаходяться діти, навіть якщо дорослі виходять лише на кілька хвилин.

Правоохоронці також радять навчити дітей завжди повідомляти батькам про свої плани, місце перебування та час повернення додому. Перед прогулянками необхідно нагадувати правила дорожнього руху та демонструвати їх дотримання власним прикладом. Для підвищення безпеки у темну пору доби або за умов поганої видимості дітям рекомендують використовувати світловідбивальні елементи на одязі.

Крім того, батькам радять провести з дітьми профілактичні бесіди щодо безпечного відпочинку біля водойм. У поліції нагадують, що купання без нагляду дорослих може становити серйозну небезпеку для життя та здоров’я.

Не менш важливо пояснити дітям порядок дій у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів. У таких випадках не можна торкатися знахідок чи намагатися їх переміщувати — необхідно негайно повідомити дорослих або викликати відповідні служби.

Також правоохоронці рекомендують заздалегідь обговорити з дітьми алгоритм дій під час сигналу повітряної тривоги. Дитина повинна знати, де знаходиться найближче укриття та як діяти у разі небезпеки під час прогулянки.

У патрульній поліції наголошують, що дотримання простих правил безпеки допоможе уникнути небезпечних ситуацій та зробити літній відпочинок дітей комфортним і безпечним.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція діти Україна канікули

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Ремонт авто після ДТП: як стягнути різницю між страховою виплатою та реальною вартістю запчастин

Що робити, якщо страхова покрила лише частину ремонту після ДТП.

Критичні підприємства можуть втратити бронювання: Кабмін перегляне статуси і квоти для сумісників

Кабмін підняв рівень мінімальної зарплати для заброньованих працівників: скільки тепер коштуватиме бізнесу відстрочка для працівника.

Верховний Суд захистив право військовослужбовців на індексацію виплат: скарги військових частин на бюджетні труднощі відхилили

Чи може суд поновити строк на апеляцію через затримку фінансування військової частини.

Штраф за образи посадовців в TikTok — ЄСПЛ висловився про межі свободи слова у соцмережах

ЄСПЛ розглянув скаргу на штраф за контент у соцмережі, який національні суди визнали порушенням громадського порядку та образою посадовців.

Через великі витрати в українців можуть забрати допомогу — держоргани перевіряють покупки отримувачів соцвиплат

Великі покупки, банківські операції та навіть перекази між родичами дедалі частіше стають підставою для перевірок соцвиплат в Україні.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]