Відкриті вікна, водойми та вибухівка: поліція попередила про головні небезпеки для дітей влітку

Правоохоронці нагадали про основні правила поведінки на вулиці, біля водойм, під час повітряної тривоги та у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, які допоможуть уникнути небезпечних ситуацій і зберегти життя та здоров’я дітей.

Патрульна поліція закликала батьків приділити особливу увагу безпеці дітей під час літніх канікул. Правоохоронці нагадали, що в період відпочинку школярі більше часу проводять на вулиці без постійного нагляду дорослих, тому важливо завчасно обговорити з ними основні правила безпечної поведінки.

Окрему увагу рекомендують приділити безпеці вдома. Зокрема, не варто залишати відчиненими вікна у приміщеннях, де знаходяться діти, навіть якщо дорослі виходять лише на кілька хвилин.

Правоохоронці також радять навчити дітей завжди повідомляти батькам про свої плани, місце перебування та час повернення додому. Перед прогулянками необхідно нагадувати правила дорожнього руху та демонструвати їх дотримання власним прикладом. Для підвищення безпеки у темну пору доби або за умов поганої видимості дітям рекомендують використовувати світловідбивальні елементи на одязі.

Крім того, батькам радять провести з дітьми профілактичні бесіди щодо безпечного відпочинку біля водойм. У поліції нагадують, що купання без нагляду дорослих може становити серйозну небезпеку для життя та здоров’я.

Не менш важливо пояснити дітям порядок дій у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів. У таких випадках не можна торкатися знахідок чи намагатися їх переміщувати — необхідно негайно повідомити дорослих або викликати відповідні служби.

Також правоохоронці рекомендують заздалегідь обговорити з дітьми алгоритм дій під час сигналу повітряної тривоги. Дитина повинна знати, де знаходиться найближче укриття та як діяти у разі небезпеки під час прогулянки.

У патрульній поліції наголошують, що дотримання простих правил безпеки допоможе уникнути небезпечних ситуацій та зробити літній відпочинок дітей комфортним і безпечним.

