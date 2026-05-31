  1. В Украине

Открытые окна, водоемы и взрывчатка: полиция предупредила о главных опасностях для детей летом

07:00, 31 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правоохранители напомнили об основных правилах поведения на улице, у водоемов, во время воздушной тревоги и в случае обнаружения взрывоопасных предметов, которые помогут избежать опасных ситуаций и сохранить жизнь и здоровье детей.
Открытые окна, водоемы и взрывчатка: полиция предупредила о главных опасностях для детей летом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Патрульная полиция призвала родителей уделить особое внимание безопасности детей во время летних каникул. Правоохранители напомнили, что в период отдыха школьники проводят больше времени на улице без постоянного присмотра взрослых, поэтому важно заранее обсудить с ними основные правила безопасного поведения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отдельное внимание рекомендуется уделить безопасности дома. В частности, не следует оставлять открытыми окна в помещениях, где находятся дети, даже если взрослые выходят всего на несколько минут.

Правоохранители также советуют научить детей всегда сообщать родителям о своих планах, местонахождении и времени возвращения домой. Перед прогулками необходимо напоминать правила дорожного движения и демонстрировать их соблюдение собственным примером. Для повышения безопасности в тёмное время суток или при плохой видимости детям рекомендуется использовать светоотражающие элементы на одежде.

Кроме того, родителям советуют провести с детьми профилактические беседы о безопасном отдыхе возле водоёмов. В полиции напоминают, что купание без присмотра взрослых может представлять серьёзную опасность для жизни и здоровья.

Не менее важно объяснить детям порядок действий в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов. В таких ситуациях нельзя прикасаться к находкам или пытаться их перемещать — необходимо немедленно сообщить взрослым или вызвать соответствующие службы.

Также правоохранители рекомендуют заранее обсудить с детьми алгоритм действий во время сигнала воздушной тревоги. Ребёнок должен знать, где находится ближайшее укрытие и как действовать в случае опасности во время прогулки.

В патрульной полиции подчёркивают, что соблюдение простых правил безопасности поможет избежать опасных ситуаций и сделать летний отдых детей комфортным и безопасным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция дети Украина каникулы

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ФЛП и предприятия могут лишь зафиксировать убытки от войны: почему не работает система возмещения потерь

Украинские предприниматели могут фиксировать убытки и претендовать на компенсацию через государственные и международные инструменты.

Ремонт авто после ДТП: как взыскать разницу между страховой выплатой и реальной стоимостью запчастей

Что делать, если страховая покрыла лишь часть ремонта после ДТП.

Критические предприятия могут потерять бронирование: Кабмин пересмотрит статусы и квоты для совместителей

Кабмин поднял уровень минимальной зарплаты для забронированных работников: сколько теперь будет стоить бизнесу отсрочка для сотрудника.

Верховный Суд защитил право военнослужащих на индексацию выплат: жалобы воинских частей на бюджетные трудности отклонили

Может ли суд возобновить срок на апелляцию из-за задержки финансирования воинской части.

Штраф за оскорбления должностных лиц в TikTok — ЕСПЧ высказался о пределах свободы слова в социальных сетях

ЕСПЧ рассмотрел жалобу на штраф за контент в соцсети, который национальные суды признали нарушением общественного порядка и оскорблением должностных лиц.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]