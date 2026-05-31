Открытые окна, водоемы и взрывчатка: полиция предупредила о главных опасностях для детей летом

Правоохранители напомнили об основных правилах поведения на улице, у водоемов, во время воздушной тревоги и в случае обнаружения взрывоопасных предметов, которые помогут избежать опасных ситуаций и сохранить жизнь и здоровье детей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Патрульная полиция призвала родителей уделить особое внимание безопасности детей во время летних каникул. Правоохранители напомнили, что в период отдыха школьники проводят больше времени на улице без постоянного присмотра взрослых, поэтому важно заранее обсудить с ними основные правила безопасного поведения.

Отдельное внимание рекомендуется уделить безопасности дома. В частности, не следует оставлять открытыми окна в помещениях, где находятся дети, даже если взрослые выходят всего на несколько минут.

Правоохранители также советуют научить детей всегда сообщать родителям о своих планах, местонахождении и времени возвращения домой. Перед прогулками необходимо напоминать правила дорожного движения и демонстрировать их соблюдение собственным примером. Для повышения безопасности в тёмное время суток или при плохой видимости детям рекомендуется использовать светоотражающие элементы на одежде.

Кроме того, родителям советуют провести с детьми профилактические беседы о безопасном отдыхе возле водоёмов. В полиции напоминают, что купание без присмотра взрослых может представлять серьёзную опасность для жизни и здоровья.

Не менее важно объяснить детям порядок действий в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов. В таких ситуациях нельзя прикасаться к находкам или пытаться их перемещать — необходимо немедленно сообщить взрослым или вызвать соответствующие службы.

Также правоохранители рекомендуют заранее обсудить с детьми алгоритм действий во время сигнала воздушной тревоги. Ребёнок должен знать, где находится ближайшее укрытие и как действовать в случае опасности во время прогулки.

В патрульной полиции подчёркивают, что соблюдение простых правил безопасности поможет избежать опасных ситуаций и сделать летний отдых детей комфортным и безопасным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.