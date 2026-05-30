  В Украине

В Винницкой области 82-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку: преступление разоблачила психолог

23:45, 30 мая 2026
82-летнего пенсионера из Винницкой области отправили под стражу по подозрению в изнасиловании 10-летней девочки, которая является его далекой родственницей.
В Винницкой области арестовали 82-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании 10-летней девочки, сообщили в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый является дальним родственником семьи потерпевшей. Они жили неподалеку и периодически общались. Несколько недель назад, воспользовавшись отсутствием родителей, пенсионер пришел в дом девочки. Он завел 10-летнего ребенка в хозяйственное здание, где совершил в отношении него сексуальное насилие.

Как отметили в прокуратуре, девочка воспринимала действия мужчины как игру и не пыталась сбежать, однако смогла зафиксировать происходящее на камеру мобильного телефона.

О наличии видеозаписи узнала школьный психолог, которая безотлагательно обратилась в правоохранительные органы.

Полицейские оперативно задержали пенсионера и изъяли доказательства на месте происшествия. По решению суда пожилой мужчина отправлен под стражу.

С ребенком работают специалисты, оказывающие необходимую психологическую и социальную поддержку.

