В Винницкой области 82-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку: преступление разоблачила психолог

82-летнего пенсионера из Винницкой области отправили под стражу по подозрению в изнасиловании 10-летней девочки, которая является его далекой родственницей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Винницкой области арестовали 82-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании 10-летней девочки, сообщили в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый является дальним родственником семьи потерпевшей. Они жили неподалеку и периодически общались. Несколько недель назад, воспользовавшись отсутствием родителей, пенсионер пришел в дом девочки. Он завел 10-летнего ребенка в хозяйственное здание, где совершил в отношении него сексуальное насилие.

Как отметили в прокуратуре, девочка воспринимала действия мужчины как игру и не пыталась сбежать, однако смогла зафиксировать происходящее на камеру мобильного телефона.

О наличии видеозаписи узнала школьный психолог, которая безотлагательно обратилась в правоохранительные органы.

Полицейские оперативно задержали пенсионера и изъяли доказательства на месте происшествия. По решению суда пожилой мужчина отправлен под стражу.

С ребенком работают специалисты, оказывающие необходимую психологическую и социальную поддержку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.