ПСЖ второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов: Арсенал уступил в серии пенальти
Французский ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов сезона-2025/26, обыграв в финале лондонский "Арсенал". Решающий матч турнира прошел в Будапеште и завершился победой команды Луиса Энрике после серии пенальти.
Поскольку в основное время победителя определить не удалось, команды провели еще два дополнительных тайма. Однако и в экстратаймах счет не изменился - 1:1.
В серии послематчевых пенальти активными оказались футболисты ПСЖ, одержавшие победу со счетом 4:3 и второй раз подряд завоевали главный клубный трофей Европы.
Украинский защитник Илья Забарный начал финал на скамье запасных, но вышел на поле в дополнительное время и отыграл весь второй экстратайм. Для 23-летнего футболиста этот матч стал седьмым в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и первым в стадии плейофа.
Благодаря этой победе ПСЖ во второй раз в своей истории стал обладателем Кубка европейских чемпионов и успешно защитил титул, полученный годом ранее.
Напомним, в Париже во время финала Лиги чемпионов между ПСЖ и лондонским «Арсеналом» произошли столкновения между болельщиками и полицией.
