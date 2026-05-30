  1. В Украине

Кому до 4 августа нужно обменять вид на временное проживание

22:00, 30 мая 2026
Иностранцы и лица без гражданства, у которых срок действия вида на временное проживание истек после 24 февраля 2022 года, обязаны обратиться для его обмена.
Миграционная служба Тернопольской области напомнила, кому до 4 августа необходимо обменять вид на временное проживание.

Там отметили, что иностранцев и лиц без гражданства, кроме граждан РФ, имеющих вид на временное проживание, срок обращения за обменом которого наступил после 24 февраля 2022 года, ожидают важные изменения.

После начала полномасштабного вторжения, учитывая ситуацию с безопасностью и с целью защиты прав иностранцев, были введены временные послабления. В частности, виды на временное проживание, срок действия которых истек после 24 февраля 2022 года, считались действительными на период военного положения и еще в течение 30 дней после его прекращения или отмены. Это позволяло иностранцам и далее законно находиться на территории Украины даже с «просроченными» документами.

Однако законодательство меняется. С 7 мая 2026 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины от 5 февраля 2026 года №141, которым предусмотрен обязательный обмен таких видов на проживание.

«Таким образом, иностранцы и лица без гражданства (кроме граждан Российской Федерации), у которых срок действия вида на временное проживание истек после 24 февраля 2022 года, обязаны обратиться для его обмена.

Сделать это необходимо в течение 90 дней — до 4 августа 2026 года — в любое удобное подразделение миграционной службы», — добавили в миграционной службе.

