Когда поручительство превращается в долг: важные правила для поручителей

Какие права, обязанности и риски предусматривает договор поручительства.

Соглашаясь стать поручителем, многие воспринимают это как дружескую помощь или простую формальность. Однако с точки зрения закона поручительство имеет гораздо более серьезные последствия. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение долговых обязательств перед кредитором и в случае возникновения проблем может отвечать наравне с самим должником. Именно поэтому перед подписанием соответствующих документов следует тщательно оценить все возможные риски и последствия.

Что такое договор поручительства

Договор поручительства представляет собой соглашение, по которому одно лицо — поручитель — обязуется перед кредитором обеспечить исполнение должником своих обязательств. Если должник не выполняет свои обязанности, ответственность перед кредитором может быть возложена на поручителя.

Поручительство может обеспечивать исполнение обязательства как в полном объеме, так и частично. При этом поручителем может выступать как одно лицо, так и несколько лиц одновременно.

Таким образом, поручительство является дополнительным способом обеспечения исполнения основного обязательства имущественного характера. Оно возникает на основании отдельного договора между кредитором и лицом, которое соглашается отвечать за должника. Объем ответственности поручителя определяется не только условиями договора поручительства, но и положениями основного договора, из которого вытекают обязательства должника. Такой правовой позиции придерживается и Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 26 мая 2020 года по делу № 910/13109/18.

Оплата услуг поручителя

Поручитель имеет право на оплату услуг, оказанных им должнику (статья 558 Кодекса).

Правовые последствия нарушения обязательства, обеспеченного поручительством

В случае нарушения должником обязательства, обеспеченного поручительством, должник и поручитель отвечают перед кредитором как солидарные должники, если договором поручительства не предусмотрена дополнительная (субсидиарная) ответственность поручителя.

Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник, включая уплату основного долга, процентов, неустойки и возмещение убытков, если иное не предусмотрено договором поручительства.

Лица, которые по одному или нескольким договорам поручительства поручились перед кредитором за исполнение должником одного и того же обязательства, являются солидарными должниками и несут солидарную ответственность перед кредитором, если иное не предусмотрено договором поручительства (статья 554 Кодекса).

Права и обязанности поручителя при предъявлении к нему требования

Получив требование кредитора, поручитель обязан уведомить об этом должника, а в случае предъявления к нему иска — заявить ходатайство о привлечении должника к участию в деле, напоминает Министерство юстиции.

Если поручитель не уведомит должника о требовании кредитора и самостоятельно исполнит обязательство, должник вправе выдвинуть против требования поручителя все возражения, которые он имел против требования кредитора.

Поручитель имеет право выдвигать против требований кредитора те возражения, которые мог бы заявить сам должник, при условии, что такие возражения не связаны с личностью должника. Поручитель сохраняет это право даже в случае, если должник отказался от таких возражений или признал свой долг (статья 555 Кодекса).

Права поручителя, исполнившего обязательство

После исполнения поручителем обязательства, обеспеченного поручительством, кредитор обязан передать ему документы, подтверждающие обязанность должника.

К поручителю, исполнившему обязательство, обеспеченное поручительством, переходят все права кредитора по данному обязательству, включая права, обеспечивавшие его исполнение.

Если обязательство исполнили несколько поручителей, к каждому из них переходят права кредитора в размере той части обязательства, которую он выполнил (статья 556 Кодекса).

Уведомление поручителя об исполнении обязательства должником

Должник, исполнивший обязательство, обеспеченное поручительством, обязан незамедлительно уведомить об этом поручителя.

Если поручитель исполнил обязательство из-за того, что должник не сообщил ему о выполнении своей обязанности, поручитель вправе взыскать с кредитора неосновательно полученные средства либо предъявить регрессное требование к должнику (статья 557 Кодекса).

Прекращение поручительства

Согласно статье 559 Кодекса поручительство прекращается:

— с прекращением обеспеченного им обязательства.

Следует учитывать, что если обязательство было изменено без согласия поручителя и вследствие этого увеличился объем ответственности должника, поручитель отвечает только в пределах обязательства, существовавшего до внесения таких изменений.

— если после наступления срока исполнения обязательства кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем.

— в случае перевода долга на другое лицо, если поручитель не согласился обеспечивать исполнение обязательства новым должником в договоре поручительства либо при переводе долга.

— после истечения срока поручительства, установленного договором. Если такой срок не определен, поручительство прекращается после полного исполнения основного обязательства либо если кредитор в течение трех лет со дня наступления срока исполнения основного обязательства не предъявит иск к поручителю. Если срок исполнения обязательства не установлен или определяется моментом предъявления требования, поручительство прекращается, если кредитор в течение трех лет со дня заключения договора поручительства не обратится с иском к поручителю. Для обязательств, исполняемых по частям, срок поручительства исчисляется отдельно по каждой части обязательства с момента окончания срока ее исполнения.

Ликвидация должника — юридического лица не прекращает поручительство, если до внесения в Единый государственный реестр записи о прекращении такого юридического лица кредитор обратился в суд с иском к поручителю в связи с нарушением должником своих обязательств.

