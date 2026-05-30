Работникам культуры могут повысить зарплаты в 2027 году: что известно

В проекте Госбюджета на 2027 год планируется предусмотреть повышение зарплат работникам культуры, а также увеличение финансирования Украинского культурного фонда.

Вицепремьер-министр по гуманитарной политике и министерка культуры Татьяна Бережная заявила, что правительство рассматривает возможность повышения заработных плат работникам сферы культуры при формировании государственного бюджета на 2027 год.

По её словам, сейчас продолжается подготовка бюджетной декларации, в рамках которой ведутся предметные консультации по вопросу увеличения оплаты труда в культурной отрасли. Она подчеркнула, что развитие сферы культуры напрямую зависит от специалистов, которые в ней работают, поэтому вопрос их финансовой поддержки остаётся одним из приоритетных.

«Я не хочу это анонсировать, но мы ведём очень предметные переговоры об увеличении размера заработных плат в сфере культуры, потому что культура держится на людях», — сказала Бережная во время публичного интервью в рамках «Книжного Арсенала».

Бережная также отметила, что повышение зарплат может стать дополнительным стимулом для возвращения украинцев из-за границы после вынужденной эмиграции, а также поможет привлечь в культурную сферу специалистов, которые из-за низких доходов перешли работать в другие отрасли.

Отдельно она сообщила, что Министерство культуры планирует добиваться увеличения финансирования Украинского культурного фонда в следующем году. В то же время чиновница напомнила, что в 2026 году объём финансирования фонда уже был увеличен на 128 млн гривен по сравнению с предыдущим годом.

