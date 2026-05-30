  1. В Украине

Работникам культуры могут повысить зарплаты в 2027 году: что известно

16:48, 30 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В проекте Госбюджета на 2027 год планируется предусмотреть повышение зарплат работникам культуры, а также увеличение финансирования Украинского культурного фонда.
Работникам культуры могут повысить зарплаты в 2027 году: что известно
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вицепремьер-министр по гуманитарной политике и министерка культуры Татьяна Бережная заявила, что правительство рассматривает возможность повышения заработных плат работникам сферы культуры при формировании государственного бюджета на 2027 год.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По её словам, сейчас продолжается подготовка бюджетной декларации, в рамках которой ведутся предметные консультации по вопросу увеличения оплаты труда в культурной отрасли. Она подчеркнула, что развитие сферы культуры напрямую зависит от специалистов, которые в ней работают, поэтому вопрос их финансовой поддержки остаётся одним из приоритетных.

«Я не хочу это анонсировать, но мы ведём очень предметные переговоры об увеличении размера заработных плат в сфере культуры, потому что культура держится на людях», — сказала Бережная во время публичного интервью в рамках «Книжного Арсенала».

Бережная также отметила, что повышение зарплат может стать дополнительным стимулом для возвращения украинцев из-за границы после вынужденной эмиграции, а также поможет привлечь в культурную сферу специалистов, которые из-за низких доходов перешли работать в другие отрасли.

Отдельно она сообщила, что Министерство культуры планирует добиваться увеличения финансирования Украинского культурного фонда в следующем году. В то же время чиновница напомнила, что в 2026 году объём финансирования фонда уже был увеличен на 128 млн гривен по сравнению с предыдущим годом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бюджет зарплата

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Критические предприятия могут потерять бронирование: Кабмин пересмотрит статусы и квоты для совместителей

Кабмин поднял уровень минимальной зарплаты для забронированных работников: сколько теперь будет стоить бизнесу отсрочка для сотрудника.

Верховный Суд защитил право военнослужащих на индексацию выплат: жалобы воинских частей на бюджетные трудности отклонили

Может ли суд возобновить срок на апелляцию из-за задержки финансирования воинской части.

Штраф за оскорбления должностных лиц в TikTok — ЕСПЧ высказался о пределах свободы слова в социальных сетях

ЕСПЧ рассмотрел жалобу на штраф за контент в соцсети, который национальные суды признали нарушением общественного порядка и оскорблением должностных лиц.

Из-за крупных расходов у украинцев могут забрать помощь — госорганы проверяют покупки получателей соцвыплат

Крупные покупки, банковские операции и даже переводы между родственниками все чаще становятся основанием для проверок соцвыплат в Украине.

Комитет Верховной Рады допустил 26 кандидатов к проверкам в рамках отбора в Высший совет правосудия

Комитет Верховной Рады Украины завершил проверку документов кандидатов на должности членов ВСП по парламентской квоте и признал 26 из них соответствующими требованиям закона.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]