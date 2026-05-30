Владимир Зеленский: Готовимся к важным переговорам

14:41, 30 мая 2026
Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжить гуманитарный трек и те обмены, о которых уже была достигнута договоренность.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел специальное совещание по дальнейшим действиям.

Говоря о дипломатии, глава государства заявил, что почти ежедневно находится на связи с представителями Президента Соединенных Штатов и европейскими партнерами.

«Зафиксировали, что сейчас происходит с поставками ПВО и в целом с нашими договоренностями. Определили приоритеты на следующие несколько недель: противобаллистическая оборона, двусторонние документы по производству и поставкам дронов, в частности Drone Deal с Евросоюзом, а также подготовка встреч в нескольких форматах. Готовимся к важным переговорам — пока без публичных деталей», — сказал он.

Также он заявил, что необходимо продолжить гуманитарный трек и те обмены, о которых уже была достигнута договоренность.

«Поручил связаться с партнерами, которые сейчас могут активизировать необходимое посредничество.

Третье: будут новые решения в поддержку Украины, в частности нашей энергетики. Финализируем детали. Слава Украине!», — добавил он.

