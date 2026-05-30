16 россиян и 31 компания: Украина ввела новые санкции в рамках синхронизации с Евросоюзом

Новые санкции касаются 16 россиян и 31 компании из России, Беларуси, ОАЭ, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и временно оккупированной территории Украины.

Фото: president.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о синхронизации санкций с решениями Европейского Союза.

Синхронизация санкций Евросоюза в рамках 20-го пакета охватывает 120 лиц и организаций и вводит экономические санкции, направленные на ключевые секторы российской экономики.

Часть из них уже находится под санкциями Украины. Сегодняшнее решение касается еще 16 граждан России и 31 компании из России, Беларуси, ОАЭ, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и временно оккупированной территории Украины.

Среди физических лиц — руководители российских стратегических предприятий, бюджетных учреждений, подразделений российской армии и субъекты, которые служат России на временно оккупированных территориях Украины.

Также в список вошли предприятия российского ВПК, производители средств РЭБ, программного обеспечения и компонентов для дронов, компании по добыче нефти, газа и золота. В частности, ограничения применены к российскому производителю аэрокосмической продукции и компонентов для дронов ООО «Атлант Аэро», а также к российскому производителю систем связи и компонентов для БПЛА и ракет ООО «ИРЗ-Связь».

Введены санкции в отношении компаний из ОАЭ, которые продают станки и оборудование для лабораторий, химическую продукцию и запасные части для коммерческих самолетов, а также в отношении экспортера нефти в Беларуси.

Украина применила ограничительные меры и к трем россиянам: прокурору Людмиле Баландиной, причастной к системным репрессиям и нарушениям прав человека в отношении лиц, поддерживавших Украину или критиковавших российскую власть; судье Дмитрию Гордееву, также причастному к репрессиям и выносившему политически мотивированные решения против оппозиционеров и правозащитников; российскому редактору и пропагандистке Марии Ситтель, которая систематически распространяла дезинформацию.

Также санкционные ограничения применены к 19 гражданам Ирана, 7 гражданам Судана и 11 иранским компаниям, работающим в рамках иранских программ по производству баллистических ракет и дронов.

«Мы продолжаем синхронизировать санкционные режимы с ЕС и партнерами. Ожидаем дальнейшего усиления давления на Россию и всех, кто помогает ей поддерживать агрессию. Уже завершаем совместную работу над проектами следующих санкционных решений ЕС и государств-партнеров, в частности 21-го пакета санкций», — отметил советник — уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.