Верховный Суд разъяснил, почему суд отказал воинской части в открытии апелляционного производства

Верховный Суд подчеркнул, что процессуальный срок, установленный законом, может быть восстановлен исключительно по заявлению участника дела.

Физическое лицо обратилось в суд с иском к воинской части, в котором просило признать противоправным бездействие относительно выплаты индексации денежного обеспечения.

Суд первой инстанции удовлетворил иск. Воинская часть подала апелляционную жалобу на решение окружного административного суда и ходатайство об отсрочке уплаты судебного сбора.

Апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства и оставил апелляционную жалобу без движения, предоставив срок для устранения недостатков. Впоследствии суд отказал в открытии апелляционного производства, поскольку апеллянт в установленный судом срок не подал ходатайство о восстановлении срока на апелляционное обжалование решения.

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решение суда апелляционной инстанции — без изменений.

Участник дела, которому решение не было вручено в день его составления, имеет право на восстановление пропущенного срока на апелляционное обжалование путем подачи заявления о восстановлении такого срока одновременно с подачей апелляционной жалобы.

Важно то, что, в отличие от процессуального срока, который устанавливается судом и может быть продлён как по заявлению участника дела, так и по инициативе суда, процессуальный срок, установленный законом, может быть восстановлен исключительно по заявлению участника дела.

Подробнее с текстом постановления КАС ВС по делу № 440/2847/24 можно ознакомиться по ссылке.

