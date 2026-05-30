Европу накрыла аномальная жара: в странах фиксируют температурные рекорды и смертельные последствия

В странах Европы зафиксированы рекордные температуры из-за мощного антициклона «тепловой купол».

Европа на этой неделе столкнулась с волной жары: в ряде стран зафиксированы температурные рекорды на фоне устойчивой области высокого давления, известной как «тепловой купол», пишет The Guardian.

В Великобритании во вторник был побит майский температурный рекорд — в лондонском Кью-Гарденс зафиксировали 35,1°C. Это превысило предыдущий рекорд, установленный всего днем ранее, когда в Лондоне было 34,8°C. Ранее максимальный майский показатель составлял 32,8°C и держался с 1922 года (с повторением в 1944-м).

Ирландия также обновила свой температурный рекорд для мая — 28,8°C было зафиксировано сразу на двух метеостанциях: в Килларни на юго-западе и Клонмеле на юге страны.

Рекорды устанавливаются не только по дневным максимумам, но и по ночным температурам. В ночь на вторник в городе Камборн на юго-западе Англии температура не опускалась ниже 21,4°C, что стало очередной «тропической ночью», когда температура превышает 20°C.

Во Франции температура в понедельник и вторник достигала 36°C — это самые жаркие майские дни за всю историю наблюдений. Представитель правительства сообщил, что жара на этой неделе могла стать причиной гибели как минимум семи человек — как напрямую, так и косвенно.

Температуры в отдельных регионах Европы сейчас на 10–15°C превышают сезонную норму. Ожидается, что в течение недели они будут оставаться на 5–10°C выше средних значений, постепенно снижаясь в Великобритании в начале следующей недели.

Параллельно в юго-восточной и восточной Австралии действуют предупреждения о сильных грозах, которые продолжались до пятницы. Бюро метеорологии (BoM) предупреждает об опасных порывах ветра, ливнях и граде, а также о рисках внезапных паводков. В Квинсленде в городе Дейборо за 30 минут выпало 50 мм осадков, а в Новом Южном Уэльсе зафиксирован порыв ветра до 104 км/ч.

По прогнозам, на этой неделе в отдельных районах Нового Южного Уэльса за шесть часов может выпасть 40–70 мм осадков, местами — до 100 мм.

