В Хмельницкой области судили рецидивиста за мошенничество на 20 тысяч долларов: действовал по схеме «ваша дочь в больнице»

Житель Львовщины, имеющий шесть судимостей за кражи, разбой и преступления, связанные с наркотиками, снова оказался на скамье подсудимых. Об этом сообщили в Хмельницком горрайонном суде Хмельницкой области.

По данным суда, в мае 2025 года пенсионерке из села Шпичинцы Хмельницкого района позвонил по телефону мужчина, который действовал в сговоре с обвиняемым. Представившись врачом травматологического отделения, он сообщил женщине, что ее дочь якобы попала в дорожно-транспортное происшествие и нуждается в срочной дорогостоящей медицинской помощи.

После этого собеседник передал трубку женщине, выдавшей себя за дочь потерпевшей. Она убедила мать подготовить деньги и передать их человеку, который вскоре должен был приехать в ее дом.

Уже через полчаса обвиняемый сам прибыл к женщине и получил из ее рук «на лечение дочери» 20000 долларов США (865 652 гривен, согласно курсу НБУ).

Вину в совершении преступления обвиняемый не признал, придумав собственную историю.

Несмотря на указанную позицию обвиняемого, его вина доказывается многочисленными доказательствами, в частности, свидетельскими показаниями, самой потерпевшей и другими письменными доказательствами.

Таким образом, суд считает доказанным, что обвиняемый совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч.4 ст.190 УК Украины как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в больших размерах, в условиях военного положения.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины, и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы.

На приговор суда может быть подана апелляционная жалоба (дело №686/20118/25)

