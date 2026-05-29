Львовская область возглавила рейтинг регионов по количеству дел о браках несовершеннолетних

За последние пять лет украинские суды вынесли как минимум 2874 решения о предоставлении несовершеннолетним права на брак. При этом в 98% случаев суды поддерживали заявителей и лишь 48 раз отказали в удовлетворении таких обращений.

Больше всего решений по бракам несовершеннолетних зафиксировано во Львовской области — 240. Далее следуют Винницкая область со 187 решениями и Днепропетровская — со 175. По 164 таких решения приняли суды Ровенской и Волынской областей.

Меньше всего подобных дел за последние пять лет было в Луганской области — всего 12 решений. В Херсонской области суды рассматривали такие вопросы 23 раза, в Киеве — 42, а в Донецкой области — 45 раз.

По данным Опендатабот, рекордное количество решений было принято в 2021 году — 790. С тех пор количество постепенно уменьшается: в 2022 году суды рассмотрели 641 дело, а в 2025 — 356. В этом году уже есть 92 решения.

Основной причиной для получения разрешения остается беременность. Именно этот аргумент был основанием более чем в 72% дел — 2025 решений. Еще в четверти случаев суды объясняли разрешение «соответствием общим интересам» заявителей — 704 решения. Наличие общего ребенка стало причиной для разрешения в 97 случаях.

В то же время среди причин отказа чаще всего фигурировало отсутствие надлежащего обоснования того, почему брак соответствует интересам несовершеннолетних. В трех из четырех случаев суды считали, что заявители не доказали, почему брак соответствует их интересам — 36 решений. Еще 7 дел закрыли из-за отсутствия предмета спора, а в 5 случаях заявителям отказали из-за недостижения 16-летнего возраста.

