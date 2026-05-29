  1. В Украине

Львовская область возглавила рейтинг регионов по количеству дел о браках несовершеннолетних

22:36, 29 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
При этом в 98% случаев суды поддерживали заявителей и лишь 48 раз отказали в удовлетворении таких обращений.
Львовская область возглавила рейтинг регионов по количеству дел о браках несовершеннолетних
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

За последние пять лет украинские суды вынесли как минимум 2874 решения о предоставлении несовершеннолетним права на брак. При этом в 98% случаев суды поддерживали заявителей и лишь 48 раз отказали в удовлетворении таких обращений.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Больше всего решений по бракам несовершеннолетних зафиксировано во Львовской области — 240. Далее следуют Винницкая область со 187 решениями и Днепропетровская — со 175. По 164 таких решения приняли суды Ровенской и Волынской областей.

Меньше всего подобных дел за последние пять лет было в Луганской области — всего 12 решений. В Херсонской области суды рассматривали такие вопросы 23 раза, в Киеве — 42, а в Донецкой области — 45 раз.

По данным Опендатабот, рекордное количество решений было принято в 2021 году — 790. С тех пор количество постепенно уменьшается: в 2022 году суды рассмотрели 641 дело, а в 2025 — 356. В этом году уже есть 92 решения.

Основной причиной для получения разрешения остается беременность. Именно этот аргумент был основанием более чем в 72% дел — 2025 решений. Еще в четверти случаев суды объясняли разрешение «соответствием общим интересам» заявителей — 704 решения. Наличие общего ребенка стало причиной для разрешения в 97 случаях.

В то же время среди причин отказа чаще всего фигурировало отсутствие надлежащего обоснования того, почему брак соответствует интересам несовершеннолетних. В трех из четырех случаев суды считали, что заявители не доказали, почему брак соответствует их интересам — 36 решений. Еще 7 дел закрыли из-за отсутствия предмета спора, а в 5 случаях заявителям отказали из-за недостижения 16-летнего возраста.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

суд решение суда брак

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Родителей нельзя автоматически наказывать за поведение детей: почему дела о ненадлежащем воспитании разваливаются в суде

Детские конфликты не равны «плохому воспитанию» — как суды оценивают ответственность родителей.

Право без гарантий: почему идея о 20-минутном релаксе на работе может не заработать в Украине в реальных условиях

Законопроект о коротких психологических перерывах вызывает дискуссии из-за зависимости их предоставления от решения работодателя и отсутствия четких гарантий.

Судью Верховного Суда Ирину Григорьеву отстранили от осуществления правосудия в связи с подозрением в получении взятки

Судью Верховного Суда Ирину Григорьеву временно отстранили от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Украинцы смогут защищать гражданские права через претензионный порядок без обращения в суд

Новый законопроект предлагает закрепить в Гражданском кодексе Украины порядок досудебного урегулирования споров путём направления письменной претензии.

Судью Большой Палаты Верховного Суда Игоря Железного отстранили от осуществления правосудия: решение ВСП

В связи с привлечением к уголовной ответственности Высший совет правосудия временно отстранил от осуществления правосудия судью Верховного Суда Игоря Железного.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]