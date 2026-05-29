  1. В Україні

Львівська область очолила рейтинг регіонів за кількістю справ про шлюб неповнолітніх

22:36, 29 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
При цьому у 98% випадків суди підтримували заявників і лише 48 разів відмовили у задоволенні таких звернень.
Львівська область очолила рейтинг регіонів за кількістю справ про шлюб неповнолітніх
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За останні п’ять років українські суди ухвалили щонайменше 2874 рішення щодо надання неповнолітнім права на шлюб. При цьому у 98% випадків суди підтримували заявників і лише 48 разів відмовили у задоволенні таких звернень.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Найбільше рішень щодо шлюбів неповнолітніх зафіксовано у Львівській області — 240. Далі йдуть Вінницька область із 187 рішеннями та Дніпропетровська — зі 175. По 164 таких рішення ухвалили суди Рівненської та Волинської областей.

Найменше подібних справ за останні п’ять років було в Луганській області — лише 12 рішень. У Херсонській області суди розглядали такі питання 23 рази, у Києві — 42, а в Донецькій області — 45 разів.

За даними Опендатабот, рекордну кількість рішень ухвалили у 2021 році — 790. Відтоді кількість поступово зменшується: у 2022 році суди розглянули 641 справу, а у 2025 — 356. Цьогоріч вже є 92 рішення.

Основною причиною для отримання дозволу залишається вагітність. Саме цей аргумент був підставою у понад 72% справ — 2025 рішень. Ще у чверті випадків суди пояснювали дозвіл «відповідністю загальним інтересам» заявників — 704 рішення. Наявність спільної дитини стала причиною для дозволу у 97 випадках.

Натомість серед причин відмов найчастіше фігурувала відсутність належного обґрунтування того, чому шлюб відповідає інтересам неповнолітніх. У трьох із чотирьох випадків суди вважали, що заявники не довели, чому шлюб відповідає їхнім інтересам — 36 рішень. Ще 7 справ закрили через відсутність предмета спору, а у 5 випадках заявникам відмовили через недосягнення 16-річного віку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд рішення суду шлюб

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Батьків не можуть автоматично карати за поведінку дітей: чому справи про неналежне виховання розвалюються у суді

Дитячі конфлікти не дорівнюють «поганому вихованню» — як суди оцінюють відповідальність батьків.

Право без гарантій: чому ідея про 20-хвилинний релакс на роботі може не запрацювати в Україні у реальних умовах

Законопроєкт про короткі психологічні перерви викликає дискусії через залежність їх надання від рішення роботодавця та відсутність чітких гарантій.

Суддю Верховного Суду Ірину Григор’єву відсторонили від здійснення правосуддя через підозру в отриманні хабара

Суддю Верховного Суду Ірину Григор’єву тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя у зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності.

Українці зможуть захищати цивільні права через претензійний порядок без звернення до суду

Новий законопроєкт пропонує закріпити у Цивільному кодексі України порядок досудового врегулювання спорів шляхом направлення письмової претензії.

Суддю Великої Палати Верховного Суду Ігоря Желєзного відсторонено від здійснення правосуддя: рішення ВРП

У зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Верховного Суду Ігоря Желєзного.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]