Львівська область очолила рейтинг регіонів за кількістю справ про шлюб неповнолітніх

За останні п’ять років українські суди ухвалили щонайменше 2874 рішення щодо надання неповнолітнім права на шлюб. При цьому у 98% випадків суди підтримували заявників і лише 48 разів відмовили у задоволенні таких звернень.

Найбільше рішень щодо шлюбів неповнолітніх зафіксовано у Львівській області — 240. Далі йдуть Вінницька область із 187 рішеннями та Дніпропетровська — зі 175. По 164 таких рішення ухвалили суди Рівненської та Волинської областей.

Найменше подібних справ за останні п’ять років було в Луганській області — лише 12 рішень. У Херсонській області суди розглядали такі питання 23 рази, у Києві — 42, а в Донецькій області — 45 разів.

За даними Опендатабот, рекордну кількість рішень ухвалили у 2021 році — 790. Відтоді кількість поступово зменшується: у 2022 році суди розглянули 641 справу, а у 2025 — 356. Цьогоріч вже є 92 рішення.

Основною причиною для отримання дозволу залишається вагітність. Саме цей аргумент був підставою у понад 72% справ — 2025 рішень. Ще у чверті випадків суди пояснювали дозвіл «відповідністю загальним інтересам» заявників — 704 рішення. Наявність спільної дитини стала причиною для дозволу у 97 випадках.

Натомість серед причин відмов найчастіше фігурувала відсутність належного обґрунтування того, чому шлюб відповідає інтересам неповнолітніх. У трьох із чотирьох випадків суди вважали, що заявники не довели, чому шлюб відповідає їхнім інтересам — 36 рішень. Ще 7 справ закрили через відсутність предмета спору, а у 5 випадках заявникам відмовили через недосягнення 16-річного віку.

