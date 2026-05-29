У Києві організують рух автобусів до музею просто неба в Пирогові

У столиці організують рух автобуса № 58 «Станція метро «Виставковий центр» – Національний музей народної архітектури та побуту України».

Київпастранс повідомив, що з 30 травня для поліпшення транспортного обслуговування пасажирів у Києві організують рух автобуса № 58 «Станція метро «Виставковий центр» – Національний музей народної архітектури та побуту України». Про це повідомляють у КП «Київпастранс».

Зокрема, автобуси курсуватимуть за наступною схемою:

ст. м. «Виставковий центр» – просп. Академіка Глушкова – вул. Академіка Заболотного – вул. Академіка Тронька – Національний музей народної архітектури та побуту України – вул. Академіка Тронька – вул. Академіка Заболотного – просп. Академіка Глушкова – вул. Васильківська – ст. м. «Виставковий центр».

