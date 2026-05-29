В Киеве организуют движение автобусов к музею под открытым небом в Пирогово

В столице будет организовано движение автобуса № 58 «Станция метро «Выставочный центр» – Национальный музей народной архитектуры и быта Украины»

«Киевпастранс» сообщил, что с 30 мая для улучшения транспортного обслуживания пассажиров в Киеве будет организовано движение автобуса № 58 «Станция метро «Выставочный центр» – Национальный музей народной архитектуры и быта Украины». Об этом сообщают в КП «Киевпастранс».

В частности, автобусы будут курсировать по следующей схеме:

ст. м. «Выставочный центр» – просп. Академика Глушкова – ул. Академика Заболотного – ул. Академика Тронько – Национальный музей народной архитектуры и быта Украины – ул. Академика Тронько – ул. Академика Заболотного – просп. Академика Глушкова – ул. Васильковская – ст. м. «Выставочный центр».

