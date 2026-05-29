  1. В Украине

Общественная организация или союз: какой формат дает больше возможностей в Украине

23:30, 29 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Как выбрать форму общественного объединения: что дает статус юридического лица и кому он нужен.
Общественная организация или союз: какой формат дает больше возможностей в Украине
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Создание общественного объединения в Украине остается одним из ключевых механизмов реализации гражданских инициатив — от волонтерской и правозащитной деятельности до запуска масштабных общественных проектов. Основным нормативным актом в этой сфере является Закон Украины «Об общественных объединениях», который определяет правовой статус, порядок создания и особенности деятельности таких организаций.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Законодательство определяет общественное объединение как добровольное объединение физических лиц и/или юридических лиц частного права, созданное для защиты прав и свобод и удовлетворения общественных интересов — экономических, социальных, культурных, экологических и других.

Общественная организация и общественный союз: в чем разница

При этом закон разграничивает две организационно-правовые формы общественных объединений, подчеркивают в Минюсте. Общественная организация создается исключительно физическими лицами, которые являются ее учредителями и членами. В то же время общественный союз учреждается юридическими лицами частного права, а его участниками могут быть как юридические, так и физические лица.

Общественное объединение без статуса юридического лица: особенности и преимущества

Одним из ключевых вопросов при создании объединения является выбор правового статуса — с приобретением статуса юридического лица или без него. Закон допускает функционирование в обоих форматах, однако каждый из них предусматривает разный объем прав и обязанностей.

Независимо от выбранной формы общественные объединения имеют право проводить учебные и публичные мероприятия, организовывать семинары, тренинги и круглые столы, распространять информацию о своей деятельности, а также взаимодействовать с органами государственной власти и местного самоуправления. В частности, речь идет о подаче обращений, жалоб, предложений и получении публичной информации.

Формат общественного объединения без статуса юридического лица считается более упрощенным. Для него предусмотрена более быстрая процедура регистрации, а также отсутствует обязанность ведения бухгалтерского учета и подачи финансовой отчетности в налоговые органы. Такая модель чаще всего используется для общественной активности, волонтерских инициатив, организации мирных собраний, подачи петиций или участия в общественных советах при органах власти.

Статус юридического лица для общественного объединения: какие возможности открывает

В то же время статус юридического лица значительно расширяет возможности организации. Согласно статье 80 Гражданского кодекса Украины, юридическое лицо может иметь обособленное имущество, приобретать имущественные и неимущественные права, выступать стороной в судебных процессах.

Наличие такого статуса позволяет общественному объединению открывать банковские счета, получать гранты и бюджетное финансирование, арендовать помещения, официально нанимать работников, создавать обособленные подразделения и учреждать собственные медиа. Также организация может осуществлять предпринимательскую деятельность, если это предусмотрено ее уставом.

Вместе с дополнительными возможностями юридическое лицо получает и более широкий объем обязанностей. В частности, речь идет о ведении бухгалтерского учета, подаче налоговой и финансовой отчетности, а также соблюдении требований финансового контроля.

Как выбрать организационно-правовую форму общественного объединения

Юристы подчеркивают, что выбор организационной формы напрямую зависит от целей деятельности объединения. Если организация планирует работать с финансированием, имуществом, персоналом или масштабными проектами, статус юридического лица фактически становится необходимостью. В то же время для локальных инициатив и правозащитной деятельности часто достаточно формата без статуса юридического лица.

Таким образом, определение объема правосубъектности является одним из базовых решений при подготовке учредительных документов общественного объединения и определяет дальнейший формат его деятельности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст Министерство юстиции Украины

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Родителей нельзя автоматически наказывать за поведение детей: почему дела о ненадлежащем воспитании разваливаются в суде

Детские конфликты не равны «плохому воспитанию» — как суды оценивают ответственность родителей.

Право без гарантий: почему идея о 20-минутном релаксе на работе может не заработать в Украине в реальных условиях

Законопроект о коротких психологических перерывах вызывает дискуссии из-за зависимости их предоставления от решения работодателя и отсутствия четких гарантий.

Судью Верховного Суда Ирину Григорьеву отстранили от осуществления правосудия в связи с подозрением в получении взятки

Судью Верховного Суда Ирину Григорьеву временно отстранили от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Украинцы смогут защищать гражданские права через претензионный порядок без обращения в суд

Новый законопроект предлагает закрепить в Гражданском кодексе Украины порядок досудебного урегулирования споров путём направления письменной претензии.

Судью Большой Палаты Верховного Суда Игоря Железного отстранили от осуществления правосудия: решение ВСП

В связи с привлечением к уголовной ответственности Высший совет правосудия временно отстранил от осуществления правосудия судью Верховного Суда Игоря Железного.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]