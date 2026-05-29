Общественная организация или союз: какой формат дает больше возможностей в Украине

Как выбрать форму общественного объединения: что дает статус юридического лица и кому он нужен.

Создание общественного объединения в Украине остается одним из ключевых механизмов реализации гражданских инициатив — от волонтерской и правозащитной деятельности до запуска масштабных общественных проектов. Основным нормативным актом в этой сфере является Закон Украины «Об общественных объединениях», который определяет правовой статус, порядок создания и особенности деятельности таких организаций.

Законодательство определяет общественное объединение как добровольное объединение физических лиц и/или юридических лиц частного права, созданное для защиты прав и свобод и удовлетворения общественных интересов — экономических, социальных, культурных, экологических и других.

Общественная организация и общественный союз: в чем разница

При этом закон разграничивает две организационно-правовые формы общественных объединений, подчеркивают в Минюсте. Общественная организация создается исключительно физическими лицами, которые являются ее учредителями и членами. В то же время общественный союз учреждается юридическими лицами частного права, а его участниками могут быть как юридические, так и физические лица.

Общественное объединение без статуса юридического лица: особенности и преимущества

Одним из ключевых вопросов при создании объединения является выбор правового статуса — с приобретением статуса юридического лица или без него. Закон допускает функционирование в обоих форматах, однако каждый из них предусматривает разный объем прав и обязанностей.

Независимо от выбранной формы общественные объединения имеют право проводить учебные и публичные мероприятия, организовывать семинары, тренинги и круглые столы, распространять информацию о своей деятельности, а также взаимодействовать с органами государственной власти и местного самоуправления. В частности, речь идет о подаче обращений, жалоб, предложений и получении публичной информации.

Формат общественного объединения без статуса юридического лица считается более упрощенным. Для него предусмотрена более быстрая процедура регистрации, а также отсутствует обязанность ведения бухгалтерского учета и подачи финансовой отчетности в налоговые органы. Такая модель чаще всего используется для общественной активности, волонтерских инициатив, организации мирных собраний, подачи петиций или участия в общественных советах при органах власти.

Статус юридического лица для общественного объединения: какие возможности открывает

В то же время статус юридического лица значительно расширяет возможности организации. Согласно статье 80 Гражданского кодекса Украины, юридическое лицо может иметь обособленное имущество, приобретать имущественные и неимущественные права, выступать стороной в судебных процессах.

Наличие такого статуса позволяет общественному объединению открывать банковские счета, получать гранты и бюджетное финансирование, арендовать помещения, официально нанимать работников, создавать обособленные подразделения и учреждать собственные медиа. Также организация может осуществлять предпринимательскую деятельность, если это предусмотрено ее уставом.

Вместе с дополнительными возможностями юридическое лицо получает и более широкий объем обязанностей. В частности, речь идет о ведении бухгалтерского учета, подаче налоговой и финансовой отчетности, а также соблюдении требований финансового контроля.

Как выбрать организационно-правовую форму общественного объединения

Юристы подчеркивают, что выбор организационной формы напрямую зависит от целей деятельности объединения. Если организация планирует работать с финансированием, имуществом, персоналом или масштабными проектами, статус юридического лица фактически становится необходимостью. В то же время для локальных инициатив и правозащитной деятельности часто достаточно формата без статуса юридического лица.

Таким образом, определение объема правосубъектности является одним из базовых решений при подготовке учредительных документов общественного объединения и определяет дальнейший формат его деятельности.

