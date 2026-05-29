В США судью обвинили в интимных встречах с полицейским в служебном кабинете во время работы

23:56, 29 мая 2026
Федеральная судья и высокопоставленный сотрудник полиции в течение двух лет устраивали интимные встречи прямо в судейских кабинетах в рабочее время.
Федеральная судья и высокопоставленный сотрудник полиции оказались в центре скандала из-за обвинений в интимных встречах в служебном кабинете судьи в рабочее время. Об этом говорится в недавно опубликованном решении о дисциплинарном проступке в судебной системе.

Как сообщает Channel 2 Action News, основанием для расследования стал 20-страничный отчет, подготовленный главным судьей Уильямом Прайором. Он создал специальную комиссию после поступления жалобы на федерального судью.

Согласно отчету, сотрудники суда рассказали следователям, что через стены слышали звуки, которые, по их мнению, свидетельствовали об интимных контактах в судейских кабинетах. По данным расследования, такие случаи могли происходить в течение двух лет и включали как минимум пять эпизодов.

«Это очень серьезные обвинения», — заявил бывший федеральный прокурор Дуг Гилфиллан.

В отчете не указаны имена судьи и полицейского. Однако несколько источников подтвердили журналистам, что речь идет о судье окружного суда США Элеонор Росс и заместителе начальника полиции Атланты Келли Коллиере.

Сотрудники суда, опрошенные в ходе расследования, сообщили о «тревожных звуках», а также звуках поцелуев и музыки, доносившихся из судейского кабинета.

