В Молдове запретят курить сигареты не только на пляжах и остановках, но и на балконах

В Молдове ужесточают антитабачное законодательство. Новые правила, которые вступят в силу с 24 июня, направлены на защиту населения не только от табачного дыма, но и от испарений электронных сигарет и устройств для нагрева табака. Об этом сообщает Radio Moldova.

Закон уточняет перечень мест, где курение запрещено, вводит более четкие определения запретов и ужесточает ответственность руководителей общественных мест и работодателей.

Согласно обновленным нормам, курение запрещается на спортивных площадках, в зоопарках, аквапарках, возле бассейнов, на пляжах, в подземных пешеходных переходах, на остановках общественного транспорта и в зонах посадки и высадки пассажиров. Также запрет распространяется на лестничные клетки жилых домов, коридоры, кабины лифтов, другие общие помещения жилых домов и вспомогательные сооружения, а также на балконы квартир и общежитий.

Отдельно устанавливаются требования к минимальным расстояниям для курения. В частности, курение и использование электронных устройств будет запрещено в радиусе 10 метров от входов в общественные здания, а также вблизи открытых окон и вентиляционных систем.

Еще одно изменение касается защиты несовершеннолетних. Закон полностью запрещает продажу никотиновых пакетиков для перорального употребления, включая те, которые содержат синтетический никотин.

Электронные устройства для курения подпадают под более строгие требования в отношении безопасности и маркировки, а также ужесточаются ограничения на их рекламу и продвижение, особенно в СМИ, ориентированных на молодежь.

Обновленная законодательная база также предусматривает более строгие санкции за курение в запрещенных местах и за продажу табачных изделий несовершеннолетним. В то же время устанавливаются четкие обязанности для владельцев и руководителей общественных заведений по обеспечению бездымной среды и соблюдению норм общественного здоровья.

