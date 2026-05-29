  1. В мире

В Молдове запретят курить сигареты не только на пляжах и остановках, но и на балконах

21:15, 29 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новые нормы вступят в силу 24 июня.
В Молдове запретят курить сигареты не только на пляжах и остановках, но и на балконах
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Молдове ужесточают антитабачное законодательство. Новые правила, которые вступят в силу с 24 июня, направлены на защиту населения не только от табачного дыма, но и от испарений электронных сигарет и устройств для нагрева табака. Об этом сообщает Radio Moldova.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Закон уточняет перечень мест, где курение запрещено, вводит более четкие определения запретов и ужесточает ответственность руководителей общественных мест и работодателей.

Согласно обновленным нормам, курение запрещается на спортивных площадках, в зоопарках, аквапарках, возле бассейнов, на пляжах, в подземных пешеходных переходах, на остановках общественного транспорта и в зонах посадки и высадки пассажиров. Также запрет распространяется на лестничные клетки жилых домов, коридоры, кабины лифтов, другие общие помещения жилых домов и вспомогательные сооружения, а также на балконы квартир и общежитий.

Отдельно устанавливаются требования к минимальным расстояниям для курения. В частности, курение и использование электронных устройств будет запрещено в радиусе 10 метров от входов в общественные здания, а также вблизи открытых окон и вентиляционных систем.

Еще одно изменение касается защиты несовершеннолетних. Закон полностью запрещает продажу никотиновых пакетиков для перорального употребления, включая те, которые содержат синтетический никотин.

Электронные устройства для курения подпадают под более строгие требования в отношении безопасности и маркировки, а также ужесточаются ограничения на их рекламу и продвижение, особенно в СМИ, ориентированных на молодежь.

Обновленная законодательная база также предусматривает более строгие санкции за курение в запрещенных местах и за продажу табачных изделий несовершеннолетним. В то же время устанавливаются четкие обязанности для владельцев и руководителей общественных заведений по обеспечению бездымной среды и соблюдению норм общественного здоровья.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Молдова

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Родителей нельзя автоматически наказывать за поведение детей: почему дела о ненадлежащем воспитании разваливаются в суде

Детские конфликты не равны «плохому воспитанию» — как суды оценивают ответственность родителей.

Право без гарантий: почему идея о 20-минутном релаксе на работе может не заработать в Украине в реальных условиях

Законопроект о коротких психологических перерывах вызывает дискуссии из-за зависимости их предоставления от решения работодателя и отсутствия четких гарантий.

Судью Верховного Суда Ирину Григорьеву отстранили от осуществления правосудия в связи с подозрением в получении взятки

Судью Верховного Суда Ирину Григорьеву временно отстранили от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Украинцы смогут защищать гражданские права через претензионный порядок без обращения в суд

Новый законопроект предлагает закрепить в Гражданском кодексе Украины порядок досудебного урегулирования споров путём направления письменной претензии.

Судью Большой Палаты Верховного Суда Игоря Железного отстранили от осуществления правосудия: решение ВСП

В связи с привлечением к уголовной ответственности Высший совет правосудия временно отстранил от осуществления правосудия судью Верховного Суда Игоря Железного.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]