  1. У світі

У Молдові заборонять палити цигарки не лише на пляжах та зупинках, а й на балконах

21:15, 29 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Нові норми набудуть чинності з 24 червня.
У Молдові заборонять палити цигарки не лише на пляжах та зупинках, а й на балконах
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Молдові посилюють антитютюнове законодавство. Нові правила, що почнуть діяти з 24 червня, спрямовані на захист населення не лише від тютюнового диму, а й від випаровувань електронних сигарет і пристроїв для нагрівання тютюну. Про це повідомляє Radio Moldova.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Закон уточнює перелік місць, де куріння заборонене, вводить більш чіткі визначення заборон та посилює відповідальність керівників громадських просторів і роботодавців.

Згідно з оновленими нормами, куріння забороняється на спортивних майданчиках, у зоопарках, аквапарках, біля басейнів, на пляжах, у підземних пішохідних переходах, на зупинках громадського транспорту та у зонах посадки і висадки пасажирів. Також заборона поширюється на сходові клітини житлових будинків, коридори, кабіни ліфтів, інші спільні приміщення житлових будинків і допоміжні споруди, а також на балкони квартир і гуртожитків.

Окремо встановлюються вимоги щодо мінімальних відстаней для куріння. Зокрема, куріння та використання електронних пристроїв буде заборонене у радіусі 10 метрів від входів до громадських будівель, а також поблизу відкритих вікон і вентиляційних систем.

Ще одна зміна стосується захисту неповнолітніх. Закон повністю забороняє продаж нікотинових пакетиків для перорального вживання, включно з тими, що містять синтетичний нікотин.

Електронні пристрої для куріння підпадають під жорсткіші вимоги щодо безпеки та маркування, а також посилюються обмеження на їхню рекламу і просування, особливо в медіа, орієнтованих на молодь.

Оновлена законодавча база також передбачає суворіші санкції за куріння у заборонених місцях і за продаж тютюнових виробів неповнолітнім. Водночас встановлюються чіткі обов’язки для власників і керівників громадських закладів щодо забезпечення бездимного середовища та дотримання норм громадського здоров’я.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Молдова

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Батьків не можуть автоматично карати за поведінку дітей: чому справи про неналежне виховання розвалюються у суді

Дитячі конфлікти не дорівнюють «поганому вихованню» — як суди оцінюють відповідальність батьків.

Право без гарантій: чому ідея про 20-хвилинний релакс на роботі може не запрацювати в Україні у реальних умовах

Законопроєкт про короткі психологічні перерви викликає дискусії через залежність їх надання від рішення роботодавця та відсутність чітких гарантій.

Суддю Верховного Суду Ірину Григор’єву відсторонили від здійснення правосуддя через підозру в отриманні хабара

Суддю Верховного Суду Ірину Григор’єву тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя у зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності.

Українці зможуть захищати цивільні права через претензійний порядок без звернення до суду

Новий законопроєкт пропонує закріпити у Цивільному кодексі України порядок досудового врегулювання спорів шляхом направлення письмової претензії.

Суддю Великої Палати Верховного Суду Ігоря Желєзного відсторонено від здійснення правосуддя: рішення ВРП

У зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Верховного Суду Ігоря Желєзного.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]