У Молдові заборонять палити цигарки не лише на пляжах та зупинках, а й на балконах

У Молдові посилюють антитютюнове законодавство. Нові правила, що почнуть діяти з 24 червня, спрямовані на захист населення не лише від тютюнового диму, а й від випаровувань електронних сигарет і пристроїв для нагрівання тютюну. Про це повідомляє Radio Moldova.

Закон уточнює перелік місць, де куріння заборонене, вводить більш чіткі визначення заборон та посилює відповідальність керівників громадських просторів і роботодавців.

Згідно з оновленими нормами, куріння забороняється на спортивних майданчиках, у зоопарках, аквапарках, біля басейнів, на пляжах, у підземних пішохідних переходах, на зупинках громадського транспорту та у зонах посадки і висадки пасажирів. Також заборона поширюється на сходові клітини житлових будинків, коридори, кабіни ліфтів, інші спільні приміщення житлових будинків і допоміжні споруди, а також на балкони квартир і гуртожитків.

Окремо встановлюються вимоги щодо мінімальних відстаней для куріння. Зокрема, куріння та використання електронних пристроїв буде заборонене у радіусі 10 метрів від входів до громадських будівель, а також поблизу відкритих вікон і вентиляційних систем.

Ще одна зміна стосується захисту неповнолітніх. Закон повністю забороняє продаж нікотинових пакетиків для перорального вживання, включно з тими, що містять синтетичний нікотин.

Електронні пристрої для куріння підпадають під жорсткіші вимоги щодо безпеки та маркування, а також посилюються обмеження на їхню рекламу і просування, особливо в медіа, орієнтованих на молодь.

Оновлена законодавча база також передбачає суворіші санкції за куріння у заборонених місцях і за продаж тютюнових виробів неповнолітнім. Водночас встановлюються чіткі обов’язки для власників і керівників громадських закладів щодо забезпечення бездимного середовища та дотримання норм громадського здоров’я.

