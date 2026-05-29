Президент Румунії обговорив із Володимиром Зеленським про інцидент з російським дроном у Галаці

20:29, 29 травня 2026
Лідери України та Румунії домовилися прискорити взаємодію у виробництві дронів і посиленні безпеки східного флангу НАТО.
Президент Румунії Нікушор Дан провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорили інцидент із російським безпілотником, що влучив у багатоповерхівку в румунському місті Галац. Про це він повідомив у соцмережі X.

За словами Нікушора Дана, йшлося про найсерйозніший подібний випадок на території Румунії з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він наголосив, що агресія Росії не обмежується кордонами України, а також створює загрози для країн-членів НАТО.

Президент Румунії заявив, що продовження атак РФ і загрози сусіднім державам є проявом нехтування міжнародним правом і життям цивільних. Він підкреслив необхідність припинення бойових дій і початку конструктивного діалогу для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні.

Окремо Нікушор Дан повідомив, що під час розмови з Володимиром Зеленським сторони домовилися прискорити співпрацю між Румунією та Україною у сфері спільного виробництва дронів, які можуть оперативно застосовуватися.

За його словами, бойовий досвід України та технології безпілотних систем є стратегічно важливими для безпеки всього східного флангу НАТО.

Президент Румунії також підтвердив, що його країна продовжить інвестувати у зміцнення східного флангу Альянсу та підтримку України у реалізації права на самооборону.

