Оцифрування трудової книжки: хто має подати документи про стаж у першу чергу

Для формування електронної трудової книжки українці мають подати документи, що підтверджують трудовий стаж.

В Україні триває перехід до електронного обліку трудової діяльності працівників. Для формування електронних трудових книжок законодавством визначено порядок та черговість подання відомостей про трудовий стаж.

Пенсійний фонд нагадав порядок подання відомостей про трудову діяльність для формування електронних трудових книжок. Відповідні зміни були запроваджені Законом №1217-ІХ від 5 лютого 2021 року, який передбачив ведення обліку трудової діяльності працівників в електронній формі через реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Згідно із законодавством, Пенсійний фонд протягом п’яти років із моменту набрання чинності законом вносить до реєстру відсутні дані про трудову діяльність на підставі відомостей, поданих роботодавцями або самими застрахованими особами.

Порядок та черговість подання таких відомостей визначено постановою правління Пенсійного фонду України №8-3 від 1 червня 2022 року. Дані для створення електронної трудової книжки можуть подаватися як роботодавцями, так і працівниками в електронному вигляді через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. Крім того, громадяни мають можливість особисто звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду.

Для підтвердження трудового стажу можуть використовуватися трудова книжка, довідки про періоди роботи, копії наказів про прийняття на роботу, переведення чи звільнення, а також інші документи, що містять відомості про стаж, зокрема документи про освіту, свідоцтва про народження дітей або військові квитки.

При цьому законодавством встановлено пріоритетність подання документів. Насамперед відомості мають подаватися щодо осіб, яким до досягнення пенсійного віку залишилося не більше двох років. Після цього опрацьовуються документи інших працівників.

У Пенсійному фонді наголошують, що подання документів для формування електронної трудової книжки є обов’язковим як для роботодавців, так і для працівників. Водночас громадянам, які вже отримують пенсію за віком, додатково подавати трудову книжку чи інші документи про трудову діяльність не потрібно, оскільки їхній страховий стаж уже був врахований під час призначення пенсії.

