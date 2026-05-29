Матір зниклого військового не змогла довести спорідненість через зміну прізвища після шлюбу – їй відмовив і суд

Дарницький районний суд м. Києва відмовив у встановленні факту родинних відносин матері зниклого безвісти військовослужбовця.

Дарницький районний суд міста Києва розглянув у порядку окремого провадження заяву про встановлення факту родинних відносин.

Обставини справи № 753/4765/25

Заявниця звернулася до суду з вимогою встановити факт, що вона є матір’ю військовослужбовця, який зник безвісти 12 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

У свідоцтві про народження дитини матір записано під прізвищем, яке вона мала до укладення шлюбу. Після реєстрації шлюбу в 1998 році заявниця змінила прізвище. Через розбіжність у прізвищах у свідоцтві про народження та її поточних документах органи державної реєстрації актів цивільного стану та Міністерство оборони України відмовили у оформленні відповідних документів і виплат як матері.

Що вирішив суд

Суд відмовив у задоволенні заяви про встановлення факту родинних відносин.

Суд встановив, що заявницею не надано достатніх, належних і допустимих доказів на підтвердження родинних відносин з військовослужбовцем. Зокрема, не було подано рішення суду, висновку судової лінгвістичної експертизи щодо тотожності прізвищ чи інших переконливих доказів. Відповідно до ч. 6 ст. 81 ЦПК України, доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Рішення суду може бути оскаржене до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

