  1. Судова практика
  2. / В Україні

Матір зниклого військового не змогла довести спорідненість через зміну прізвища після шлюбу – їй відмовив і суд

19:04, 29 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дарницький районний суд м. Києва відмовив у встановленні факту родинних відносин матері зниклого безвісти військовослужбовця.
Матір зниклого військового не змогла довести спорідненість через зміну прізвища після шлюбу – їй відмовив і суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дарницький районний суд міста Києва розглянув у порядку окремого провадження заяву про встановлення факту родинних відносин.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Обставини справи № 753/4765/25

Заявниця звернулася до суду з вимогою встановити факт, що вона є матір’ю військовослужбовця, який зник безвісти 12 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

У свідоцтві про народження дитини матір записано під прізвищем, яке вона мала до укладення шлюбу. Після реєстрації шлюбу в 1998 році заявниця змінила прізвище. Через розбіжність у прізвищах у свідоцтві про народження та її поточних документах органи державної реєстрації актів цивільного стану та Міністерство оборони України відмовили у оформленні відповідних документів і виплат як матері.

Що вирішив суд

Суд відмовив у задоволенні заяви про встановлення факту родинних відносин.

Суд встановив, що заявницею не надано достатніх, належних і допустимих доказів на підтвердження родинних відносин з військовослужбовцем. Зокрема, не було подано рішення суду, висновку судової лінгвістичної експертизи щодо тотожності прізвищ чи інших переконливих доказів. Відповідно до ч. 6 ст. 81 ЦПК України, доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Рішення суду може бути оскаржене до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд військові військовослужбовці міноборони

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Право без гарантій: чому ідея про 20-хвилинний релакс на роботі може не запрацювати в Україні у реальних умовах

Законопроєкт про короткі психологічні перерви викликає дискусії через залежність їх надання від рішення роботодавця та відсутність чітких гарантій.

Суддю Верховного Суду Ірину Григор’єву відсторонили від здійснення правосуддя через підозру в отриманні хабара

Суддю Верховного Суду Ірину Григор’єву тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя у зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності.

Українці зможуть захищати цивільні права через претензійний порядок без звернення до суду

Новий законопроєкт пропонує закріпити у Цивільному кодексі України порядок досудового врегулювання спорів шляхом направлення письмової претензії.

Суддю Великої Палати Верховного Суду Ігоря Желєзного відсторонено від здійснення правосуддя: рішення ВРП

У зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Верховного Суду Ігоря Желєзного.

Авто, вилучене на потреби ЗСУ, неможливо повернути до кінця війни — що кажуть суди

При вилученні майна на потреби ЗСУ повернення реквізованих активів майже не застосовується, тоді як основним способом захисту стає стягнення компенсації.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]