Верховний Суд розмежував підстави для повернення позову та залишення його без руху при поданні через ЄСІТС

КАС ВС розглянув справу щодо повернення позовної заяви, поданої через ЄСІТС, та надав правову оцінку застосуванню підстав для повернення позову як непідписаного.

Верховний Суд у складі Касаційного адміністративного суду розглянув справу № 320/42687/23 щодо правомірності повернення позовної заяви, поданої через підсистему «Електронний суд», у зв’язку з тим, що підпис на доданому PDF-файлі позову був відтворений шляхом копіювання, а не виконаний власноруч. Суду належало визначити, чи є такі обставини підставою для повернення позову, чи в цьому випадку суд першої інстанції мав застосувати інший процесуальний механізм.

Фабула справи

Позивач звернувся до адміністративного суду з вимогою визнати протиправною бездіяльність військової частини Національної гвардії України щодо ненарахування та невиплати середнього заробітку за час затримки остаточного розрахунку при звільненні. Також позивач просив зобов’язати відповідача нарахувати та виплатити середній заробіток за період з 15 березня 2019 року по 20 вересня 2023 року в сумі 840 556,40 грн відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №100.

Позов подавався представником через підсистему «Електронний суд». При цьому до електронного звернення було додано файл у форматі PDF під назвою «Адміністративний позов з додатками», який містив текст позовної заяви. Представник наполягав, що документи подано через ЄСІТС та підписано кваліфікованим електронним підписом.

Рішення судів першої та апеляційної інстанцій

Київський окружний адміністративний суд повернув позовну заяву на підставі пункту 3 частини четвертої статті 169 Кодексу адміністративного судочинства, а Шостий апеляційний адміністративний суд погодився з таким рішенням.

Суди виходили з того, що підпис представника на позовній заяві, яка містилася у PDF-файлі, не був власноручним, а являв собою друковану копію підпису. Посилаючись на вимоги ДСТУ 4163:2020, суди зазначили, що відтворення підпису за допомогою факсиміле, сканування чи копіювання не допускається. Відтак вони дійшли висновку, що позов оформлено неналежним чином і фактично не підписано у спосіб, передбачений процесуальним законом.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд погодився з висновком попередніх інстанцій у тій частині, що підпис на документі має бути власноручним, а використання факсимільного відтворення підпису або його копії не відповідає вимогам Кодексу адміністративного судочинства. Суд нагадав, що процесуальне законодавство не передбачає можливості подання позовних заяв із факсимільним підписом, а такий підпис не може підтверджувати волевиявлення особи на підписання документа.

Разом з тим Верховний Суд звернув увагу, що представник подав позов через підсистему «Електронний суд». Матеріали справи підтвердили, що в ЄСІТС було сформовано окремий електронний документ під назвою «Позовна заява», до якого як додаток було прикріплено PDF-файл із текстом адміністративного позову.

Суд зазначив, що відповідно до Положення про порядок функціонування окремих підсистем ЄСІТС процесуальний документ, який подається до суду, має бути створений засобами підсистеми «Електронний суд» та підписаний кваліфікованим електронним підписом. Накладення електронного підпису на додатки до такого документа лише засвідчує справжність цих додатків, але не звільняє заявника від обов’язку належним чином сформувати та підписати сам процесуальний документ.

Верховний Суд зазначив, що створений у підсистемі «Електронний суд» документ фактично мав характер супровідного листа, тоді як повний текст позовної заяви був поданий у вигляді окремого PDF-додатка, що не відповідало вимогам до формування процесуального документа в ЄСІТС. Такий спосіб подання свідчив про недотримання вимог до оформлення позовної заяви.

Верховний Суд підкреслив, що звернення через підсистему «Електронний суд» передбачало використання кваліфікованого електронного підпису при поданні звернення, тому ситуація не підпадала під випадок подання взагалі непідписаної позовної заяви. За таких умов недоліки стосувалися невідповідності вимогам до змісту та способу оформлення позовної заяви в ЄСІТС, що мало усуватися шляхом залишення позову без руху.

На думку Верховного Суду, у такій ситуації суд першої інстанції повинен був застосувати механізм залишення позовної заяви без руху та надати можливість усунути недоліки, а не повертати позов.

Висновки Верховного Суду

Верховний Суд дійшов висновку, що суди попередніх інстанцій передчасно повернули позовну заяву. Хоча використання копії підпису на PDF-документі не відповідає вимогам процесуального законодавства, встановлені недоліки не були підставою для повернення позову відповідно до пункту 3 частини четвертої статті 169 КАС України.

Касаційний адміністративний суд задовольнив касаційну скаргу, скасував ухвалу Київського окружного адміністративного суду та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду і направив справу до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Постанова набирає законної сили з дати її ухвалення, є остаточною і не оскаржується.

