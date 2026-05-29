ЄС може не визнати Україну «безпечною країною» – як це вплине на біженців

18:35, 29 травня 2026
Рішення пов’язане з війною та може вплинути на майбутні процедури розгляду заяв на притулок у країнах ЄС, а також на подальший режим тимчасового захисту для українців.
Європейська комісія пропонує не включати Україну до нового переліку «безпечних країн», пише Euractiv із посиланням на джерела.

Згідно з документом, з яким ознайомилося видання, Єврокомісія звернулася до столиць країн ЄС із проханням підтримати активацію винятку, який дозволив би не визнавати Україну «безпечною країною» в межах нового загальноєвропейського списку.

Такий статус у звичайних умовах передбачає пришвидшені процедури розгляду заяв на притулок і спрощення механізмів відмови. Водночас для держав, що перебувають у стані війни, можуть застосовуватися винятки, навіть якщо вони за загальними критеріями належать до категорії країн-кандидатів або потенційно безпечних.

Ініціатива розглядається на тлі дискусій урядів країн ЄС щодо майбутнього режиму тимчасового захисту для мільйонів українців, які перебувають у Євросоюзі. Міністри з питань міграції планують обговорити це питання наступного тижня.

За даними Euractiv, у березні столиці країн ЄС вже почали вивчати можливість чергового продовження програми тимчасового захисту, яка дає українцям право на проживання та роботу в Євросоюзі, і тепер може бути продовжена вже на шостий рік.

