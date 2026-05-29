ЕС может не признать Украину «безопасной страной» — как это повлияет на беженцев

Это решение связано с войной и может повлиять на будущие процедуры рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища в странах ЕС, а также на дальнейший режим временной защиты для украинцев.

Фото: ТСН

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейская комиссия предлагает не включать Украину в новый перечень «безопасных стран», пишет Euractiv со ссылкой на источники.

Согласно документу, с которым ознакомилось издание, Еврокомиссия обратилась к столицам стран ЕС с просьбой поддержать активизацию исключения, которое позволило бы не признавать Украину «безопасной страной» в рамках нового общеевропейского списка.

Такой статус в обычных условиях предусматривает ускоренные процедуры рассмотрения заявлений о предоставлении убежища и упрощение механизмов отказа. В то же время для государств, находящихся в состоянии войны, могут применяться исключения, даже если они по общим критериям относятся к категории стран-кандидатов или потенциально безопасных.

Инициатива рассматривается на фоне дискуссий правительств стран ЕС о будущем режиме временной защиты для миллионов украинцев, находящихся в Евросоюзе. Министры по вопросам миграции планируют обсудить этот вопрос на следующей неделе.

По данным Euractiv, в марте столицы стран ЕС уже начали изучать возможность очередного продления программы временной защиты, которая дает украинцам право на проживание и работу в Евросоюзе, и теперь может быть продлена уже на шестой год.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.