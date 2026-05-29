  В Украине

Оцифровка трудовой книжки: кто должен подать документы о стаже в первую очередь

20:19, 29 мая 2026
Для формирования электронной трудовой книжки украинцы должны предоставить документы, подтверждающие трудовой стаж.
В Украине продолжается переход к электронному учету трудовой деятельности работников. Для формирования электронных трудовых книжек законодательством определены порядок и очередность подачи сведений о трудовом стаже.

Пенсионный фонд напомнил порядок подачи сведений о трудовой деятельности для формирования электронных трудовых книжек. Соответствующие изменения были введены Законом №1217-ІХ от 5 февраля 2021 года, который предусмотрел ведение учета трудовой деятельности работников в электронной форме через реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Согласно законодательству, Пенсионный фонд в течение пяти лет с момента вступления закона в силу вносит в реестр отсутствующие данные о трудовой деятельности на основании сведений, поданных работодателями либо самими застрахованными лицами.

Порядок и очередность подачи таких сведений определены постановлением правления Пенсионного фонда Украины №8-3 от 1 июня 2022 года. Данные для создания электронной трудовой книжки могут подаваться как работодателями, так и работниками в электронном виде через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. Кроме того, граждане имеют возможность лично обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда.

Для подтверждения трудового стажа могут использоваться трудовая книжка, справки о периодах работы, копии приказов о приеме на работу, переводе или увольнении, а также другие документы, содержащие сведения о стаже, в частности документы об образовании, свидетельства о рождении детей или военные билеты.

При этом законодательством установлена приоритетность подачи документов. В первую очередь сведения должны подаваться в отношении лиц, которым до достижения пенсионного возраста осталось не более двух лет. После этого обрабатываются документы других работников.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что подача документов для формирования электронной трудовой книжки является обязательной как для работодателей, так и для работников. В то же время гражданам, которые уже получают пенсию по возрасту, дополнительно подавать трудовую книжку или другие документы о трудовой деятельности не требуется, поскольку их страховой стаж уже был учтен при назначении пенсии.

