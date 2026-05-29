В США суд приостановил действие закона, который обязывал врачей уведомлять родителей об аборте несовершеннолетней

Судьи признали, что из-за нечетких правил врачи могли оказаться под угрозой наказания.

Верховный суд американского штата Невада приостановил действие закона, который требовал от врачей уведомлять родителей, если несовершеннолетняя девушка хочет сделать аборт.

Решение стало победой для организаций, защищающих репродуктивные права, и медицинских учреждений. Суд отменил решение нижестоящей инстанции и постановил временно запретить применение спорного закона до завершения рассмотрения дела.

Речь идет о законе, принятом еще в 1985 году. Он предусматривал, что перед проведением аборта врач должен уведомить родителей несовершеннолетней пациентки либо девушка должна получить специальное разрешение суда на проведение процедуры без ведома родителей.

Однако Верховный суд Невады пришел к выводу, что закон написан слишком нечетко. В частности, в нем не объясняется, каким именно образом врач должен уведомлять родителей и какие действия будут считаться достаточными для выполнения этого требования.

Главный судья штата Дуглас Херндон отметил, что из-за отсутствия четких правил различные правоохранительные органы или суды могут по-разному трактовать закон и решать, достаточно ли врач сделал для уведомления родителей.

Также суд раскритиковал механизм получения разрешения через суд. По мнению судей, закон не объясняет, как врачи должны проверять, действительно ли несовершеннолетняя получила необходимое судебное разрешение.

В решении подчеркивается, что из-за таких пробелов медики рискуют столкнуться с уголовной ответственностью или профессиональными санкциями.

«Закон фактически ставит врачей перед выбором: либо отказать пациентке в необходимой медицинской помощи, либо рисковать преследованием», — отметил суд, указывает Courthouse News.

Верховный суд также не согласился с выводом нижестоящей инстанции о том, что истцы не имеют права оспаривать закон. Судьи указали, что уже сама угроза его применения является достаточным основанием для обращения в суд.

Дело вернули на повторное рассмотрение с указанием выдать судебный запрет на применение закона.

В Офисе генерального прокурора Невады заявили, что принимают единогласное решение Верховного суда штата.

Закон об уведомлении родителей был принят еще в 1985 году, однако фактически не применялся на протяжении десятилетий. После решения Верховного суда США по делу Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization в 2022 году, которое отменило федеральные гарантии права на аборт, вопрос его восстановления вновь стал актуальным. Однако теперь Верховный суд Невады снова заблокировал его действие.

