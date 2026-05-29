У США суд зупинив дію закону, який зобов’язував лікарів повідомляти батьків про аборт неповнолітньої

Судді визнали, що через нечіткі правила лікарі могли опинитися під загрозою покарання.

Верховний суд американського штату Невада призупинив дію закону, який вимагав від лікарів повідомляти батьків, якщо неповнолітня дівчина хоче зробити аборт.

Рішення стало перемогою для організацій, які захищають репродуктивні права, та медичних закладів. Суд скасував рішення нижчої інстанції та постановив тимчасово заборонити застосування спірного закону до завершення розгляду справи.

Йдеться про закон, ухвалений ще у 1985 році. Він передбачав, що перед проведенням аборту лікар повинен повідомити батьків неповнолітньої пацієнтки або ж дівчина має отримати спеціальний дозвіл суду на проведення процедури без відома батьків.

Однак Верховний суд Невади дійшов висновку, що закон написаний надто нечітко. Зокрема, в ньому не пояснюється, як саме лікар повинен повідомляти батьків і які дії вважатимуться достатніми для виконання цієї вимоги.

Головний суддя штату Дуглас Герндон зазначив, що через відсутність чітких правил різні правоохоронні органи або суди можуть по-різному трактувати закон і вирішувати, чи достатньо лікар зробив для повідомлення батьків.

Також суд розкритикував механізм отримання дозволу через суд. На думку суддів, закон не пояснює, як лікарі повинні перевіряти, чи справді неповнолітня отримала необхідний судовий дозвіл.

У рішенні наголошується, що через такі прогалини медики ризикують зіткнутися з кримінальною відповідальністю або професійними санкціями.

«Закон фактично ставить лікарів перед вибором: або відмовити пацієнтці в необхідній медичній допомозі, або ризикувати переслідуванням», — зазначив суд, вказує Courthouse News.

Верховний суд також не погодився з висновком нижчої інстанції, що позивачі не мають права оскаржувати закон. Судді вказали, що вже сама загроза його застосування є достатньою підставою для звернення до суду.

Справу повернули на повторний розгляд із вказівкою видати судову заборону на застосування закону.

В Офісі генерального прокурора Невади заявили, що приймають одностайне рішення Верховного суду штату.

Закон про повідомлення батьків був ухвалений ще у 1985 році, однак фактично не застосовувався протягом десятиліть. Після рішення Верховного суду США у справі Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization у 2022 році, яке скасувало федеральні гарантії права на аборт, питання його відновлення знову стало актуальним. Утім тепер Верховний суд Невади знову заблокував його дію.

