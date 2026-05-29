Україна отримає від Світового банку $880 млн на реформу соціального захисту

Світовий банк схвалив проєкт SPIRIT для модернізації системи соціального захисту, підтримки вразливих груп та посилення стійкості громад в Україні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила новий проєкт SPIRIT (Social Protection for Inclusion, Resilience, Innovation and Transformation) загальним обсягом 880 млн доларів США, який спрямований на модернізацію системи соціального захисту України, підтримку вразливих груп населення та посилення стійкості громад, повідомив Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

Проєкт реалізовуватиме Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

SPIRIT передбачає створення єдиної системи Базової соціальної допомоги, перехід до моделі, за якою соціальні послуги фінансуються за принципом «гроші ходять за людиною», а також модернізацію системи підтримки осіб з інвалідністю відповідно до європейських стандартів.

Як зазначається, сьогоднішнє рішення стало результатом місяців системної роботи команди Міністерства спільно з колегами зі Світового банку.

У відомстві підкреслюють, що проєкт є свідченням довіри до України, підтримки реформ і спільного бачення сучасної системи соціальної підтримки — цифрової, адресної, доступної та орієнтованої на людину. Також наголошується, що це важливий сигнал про те, що міжнародні партнери розглядають соціальну стійкість України як частину спільної безпеки та майбутнього відновлення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.